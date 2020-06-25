«СЭ»: Акинфеев не собирается завершать карьеру

Информация о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру, не соответствует действительности.

По словам видеоблогера Василия Уткина, после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) голкипер задумался об уходе из футбола.

Однако, как сообщает «СЭ», 34-летний Акинфеев намерен как минимум отработать до конца свой контракт с московским клубом, который рассчитан до 2022 года.