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    «СЭ»: Акинфеев не собирается завершать карьеру

    Информация о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру, не соответствует действительности.

    По словам видеоблогера Василия Уткина, после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) голкипер задумался об уходе из футбола.

    Однако, как сообщает «СЭ», 34-летний Акинфеев намерен как минимум отработать до конца свой контракт с московским клубом, который рассчитан до 2022 года.

    • Футболист всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В текущем сезоне на счету Акинфеева 38 пропущенных голов в 29 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1742

      sobaka120982 11 минут назад

      Вася Вася ты сплошная желтуха

      0
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      Рейтинг: +7174

      ilichkadr 45 минут назад

      Вот не понятно, если Источник: Бомбардир.ру пишет, что сказал Уткин на своем ютуб-канале: "Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом?", то с какого перепугу тот же Бомбардир.ру ссылается на «Спорт-Экспресс», что высер Васи не соответствует действительности!? Это так принято в журнашлюшном сообществе?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15404

      bset 1 час назад

      Да Уткин прикольнуться решил. А все растащили его новость как инсайд. Журналюхи такие журналюхи.

      0
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      Рейтинг: +1805

      Cleaner 1 час назад

      Акинфеев мужик. Не бежит с тонущего корабля, как Гончаренко.

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