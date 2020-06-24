Уткин: «Акинфеев после поражения от «Зенита» задумался о том, чтобы закончить с футболом»

Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева появились мысли о завершении карьеры. Он задумался об этом после поражения в 23-м туре РПЛ от «Зенита» (0:4).
«Драма Виктора Гончаренко меня не беспокоит совершенно. Меня гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева. Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву еще играть и играть», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.
- Во внутрироссйском турнире ЦСКА последний раз побеждал в ноябре.
- Команда в РПЛ идет пятой.
- Акинфеев в системе ЦСКА с четырех лет.
Источник: Бомбардир.ру