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    Уткин: «Акинфеев после поражения от «Зенита» задумался о том, чтобы закончить с футболом»

    Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева появились мысли о завершении карьеры. Он задумался об этом после поражения в 23-м туре РПЛ от «Зенита» (0:4).

    «Драма Виктора Гончаренко меня не беспокоит совершенно. Меня гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева. Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву еще играть и играть», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Во внутрироссйском турнире ЦСКА последний раз побеждал в ноябре.
    • Команда в РПЛ идет пятой.
    • Акинфеев в системе ЦСКА с четырех лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2020 19:51
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 25 июня 2020, 16:53

      Акинфеев не Буффон, чтобы играть вечно.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2020, 12:34

      давно пора сколько можно дай дорогу молодым из за него много молодых не пробились в сборную и в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 июня 2020, 08:08

      Напрашивается аналогия с Каном из Баварии)))
      Тоже после 4-0 от Зенита слился....

      -1
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      Рейтинг: +13743

      Dominator777 25 июня 2020, 08:02

      Где Уткин - там и "утка", опять херню написал.

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 25 июня 2020, 01:22

      А стыдно всё равно за бзенит и шлюбу

      2
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 июня 2020, 00:50

      Запоздал лет на 15!!!! Вся карьера в чр помойке БРАВО

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 июня 2020, 00:08

      Идите к черрту, Игорь наш верим капитану!!!!!

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 июня 2020, 23:14

      Не думаю, что поражение от Зенита будет поводом для Акинфеева усомниться в своих силах и закончить карьеру. У Акинфеева были моменты и похуже, но тем не менее карьеру он не завершал. Например, антирекорд в ЛЧ или косяки на ЧМ и ЧЕ.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 24 июня 2020, 23:14

      Хорошо, значит, Зенит коням вломил!

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      Рейтинг: +14466

      playsh 24 июня 2020, 22:54

      Во время уйти из спорта,это целое искусство,не каждому оно дано,но,к сожалению,каждому приходится принимать это решение самому.

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