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  • Уткин: «Акинфеев после поражения от «Зенита» задумался о том, чтобы закончить с футболом»

Уткин: «Акинфеев после поражения от «Зенита» задумался о том, чтобы закончить с футболом»

24 июня 2020, 19:51
27

Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева появились мысли о завершении карьеры. Он задумался об этом после поражения в 23-м туре РПЛ от «Зенита» (0:4).

«Драма Виктора Гончаренко меня не беспокоит совершенно. Меня гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева. Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву еще играть и играть», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • Во внутрироссйском турнире ЦСКА последний раз побеждал в ноябре.
  • Команда в РПЛ идет пятой.
  • Акинфеев в системе ЦСКА с четырех лет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Уткин Василий
Комментарии (27)
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mamba9090909
1593019249
Уходить надо вовремя, с почётом. А Акинфеев уже опоздал - пузырь сдулся.
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vladimir-7
1593019272
Вася Уткин, не выдавай желаемое за действительное и не выдумывай свои маразматические мысли на старости лет. Живи тихо, без скандалов и до самой пенсии..
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Ганнибал Лектор
1593019427
Больше похоже на плод больной фантази и Васи Дырявого, чем на правду
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порт
1593019859
Сидит значит Акинфеев дома и думает, позвоню ка я Васе, пусть он первый узнает, что я решил завязать с футболом.
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raritet
1593022876
Здесь вины Игоря нет. Даже если бы вот в это время вышли старики Березуцкие и Игнашевич, то предполагаю что такого безобразия бы не случилось. Очень долго тянули с подготовкой замены этих защитников, а они , не много- ни мало , игроки сборной. Естественно, сейчас армейцы просели. Нужно какое-то время , чтобы восполнить потери. Два человека на поле, которые понимают в футболе -это уже неплохо. Понемногу и другие подтянуться под уровень Игоря и Бразильца.
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ufos73
1593023568
Думаю все проще, он понимает, что кони будут дальше деградировать, а позориться с ними не хочется... Вот и выбор либо другой клуб либо все...В другой российский клуб ему явно не хочется, а за бугром уже не нужен
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semm
1593023758
Вот верно говорят, что ты Вася действительно Вася дурак. Игорю уже возраст напоминает о себе, а никак не Зенит :-))) тебе пора к Малахову в помощники идти - там дурачки в почёте!
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portero
1593028407
пора ... уже прыжка после травм нет , а габариты не такие большие....
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CSKA471
1593032885
Идите к черрту, Игорь наш верим капитану!!!!!
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Hektor 84
1593037329
А стыдно всё равно за бзенит и шлюбу
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