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  • Акинфеев: «В 2008 году сборная России была сильнее. С Германией играли на равных»

Акинфеев: «В 2008 году сборная России была сильнее. С Германией играли на равных»

25 июня 2020, 21:45
5

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что сборная России образца 2008 года сильнее, чем нынешний состав национальной команды.

«В 2008 году команда была сильнее. Вспоминаю, как мы играли в отборочной группе: к нам любая команда приезжала, мы всех обыгрывали – Уэльс, Финляндия. С Германией играли на равных, могли играть с позиции силы. Да, испанцы тогда щeлкнули по носу. Но сильных шведов и греков мы обыграли», – сказал голкипер.

  • Сборная России стала бронзовым призером Евро-2008.
  • Акинфеев выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год.

Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»

Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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portero
1593126927
раньше были времена , а теперь приходит старость потихоньку....
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Axe111
1593128134
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХПАХ
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Из Твери Леха
1593158607
Жаль, что полуфинал был не с немцами.
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Spinorr
1593159570
Мда, с Испанией в 2008 сыграли как ЦСКА с Зенитом. Залетело все
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