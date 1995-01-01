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    Акинфеев: «В 2008 году сборная России была сильнее. С Германией играли на равных»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что сборная России образца 2008 года сильнее, чем нынешний состав национальной команды.

    «В 2008 году команда была сильнее. Вспоминаю, как мы играли в отборочной группе: к нам любая команда приезжала, мы всех обыгрывали – Уэльс, Финляндия. С Германией играли на равных, могли играть с позиции силы. Да, испанцы тогда щeлкнули по носу. Но сильных шведов и греков мы обыграли», – сказал голкипер.

    • Сборная России стала бронзовым призером Евро-2008.
    • Акинфеев выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год.

    Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»

    Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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