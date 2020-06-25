Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к результату матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».

«С одной стороны, наверное, обидно, что так сейчас происходит с ЦСКА. Но, когда смотришь на свои титулы – их 20 за 17 лет – конечно, хочешь выжимать максимум, другого результата. Но понимаешь, что надо принимать и идти дальше. Ну было 4:0. Что дальше? Вены себе порезать?», – сказал Акинфеев.

ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место.

Из других турниров команда уже вылетела.

34-летний Акинфеев в текущем сезоне пропустил 38 голов в 29 матчах.

Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»