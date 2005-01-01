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    Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к результату матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».

    «С одной стороны, наверное, обидно, что так сейчас происходит с ЦСКА. Но, когда смотришь на свои титулы – их 20 за 17 лет – конечно, хочешь выжимать максимум, другого результата. Но понимаешь, что надо принимать и идти дальше. Ну было 4:0. Что дальше? Вены себе порезать?», – сказал Акинфеев.

    • ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место.
    • Из других турниров команда уже вылетела.
    • 34-летний Акинфеев в текущем сезоне пропустил 38 голов в 29 матчах.

    Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»

    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      karpoless 6 минут назад

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      Рейтинг: +2274

      general.lizyukov 8 минут назад

      Игорян, ты повторяешься.
      Нет, давай сиртаки спляшем.

      0
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      Рейтинг: -342

      Аденн 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      всё верно Игорян, бЗенит параша. Стыд и срам бЗениту, этому сборищу латентных питарков и их лучшему представителю Молло..

      -4
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      Рейтинг: +3121

      alarm > Аденн 50 минут назад

      лучше провизжи, как ты засцал сунуть рыло в новость, в которой спортаг вознамерился купить саного)))

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      Рейтинг: +2302

      KPCCSPB > Аденн 41 минуту назад

      Кончелыга свиная, откуда тебя только достали бракованного

      1
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      Рейтинг: +3121

      alarm 1 час назад

      брюквоеды после 5:0 ничего не режут - но визжат и отравляются в баню наказывать друг друга!

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