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  • Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

25 июня 2020, 20:58
13

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к результату матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».

«С одной стороны, наверное, обидно, что так сейчас происходит с ЦСКА. Но, когда смотришь на свои титулы – их 20 за 17 лет – конечно, хочешь выжимать максимум, другого результата. Но понимаешь, что надо принимать и идти дальше. Ну было 4:0. Что дальше? Вены себе порезать?», – сказал Акинфеев.

  • ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место.
  • Из других турниров команда уже вылетела.
  • 34-летний Акинфеев в текущем сезоне пропустил 38 голов в 29 матчах.

Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь
Комментарии (13)
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general.lizyukov
1593115278
Игорян, ты повторяешься. Нет, давай сиртаки спляшем.
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portero
1593126328
если такие мысли озвучивает... пора на отдохнуть.
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paracetamol
1593151652
Да ладно, Гарик, тебе не впервой, переживешь!
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neveldomha
1593160634
Вены не надо, режь перчатки.
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Дядя Серёжа
1593162240
Да плюнь на них...
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Из Твери Леха
1593168478
С такими выражениями надо поаккуратнее быть в нынешнее время, футбол сейчас и дети смотрят, а дырофей как никак личность публичная и базар надо фильтровать.
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Томик
1593173900
Ну подумаешь, закинул себе из рук на ЧМ мячик и на втором этаже промахнулся, как в детстве. Хрень какая, ну и что, что вся страна другого ожидала. Как тот ёжик из анекдота: "Я не пукну, я не пукну...Это не я обосрался!"
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