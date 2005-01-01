Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к результату матча 23-го тура РПЛ против «Зенита».
«С одной стороны, наверное, обидно, что так сейчас происходит с ЦСКА. Но, когда смотришь на свои титулы – их 20 за 17 лет – конечно, хочешь выжимать максимум, другого результата. Но понимаешь, что надо принимать и идти дальше. Ну было 4:0. Что дальше? Вены себе порезать?», – сказал Акинфеев.
- ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место.
- Из других турниров команда уже вылетела.
- 34-летний Акинфеев в текущем сезоне пропустил 38 голов в 29 матчах.
Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»