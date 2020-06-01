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    «Даже лучше, чем при Клоппе». Витсель подвел итоги сезона для «Боруссии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель подвел итоги сезона для команды. Бельгиец обратил внимание, что даже Юрген Клопп не набирал за два сезона Бундеслиги 150 очков.

    «Мы хотели бросить вызов «Баварии» и даже занять первое место. Но в Бундеслиге не стыдно занять и второе место. Попадание в Лигу чемпионов – хороший результат.

    Во второй половине сезона мы выиграли 13 встреч из 16. За два сезона при Люсьене Фавре мы набрали 150 очков. Это очень хороший результат для любого чемпионата. Это даже лучше, чем при Клоппе», – сказал бельгиец Sport1.de.

    • Весной «Боруссия» вылетела из плей-офф Лиги чемпионов.
    • Дортмундцы завершат сезон встречей с «Хоффенхаймом».
    • Витсель в сезоне Бундеслиги провел 26 матчей, забил четыре гола, сделал пять результативных пасов.

    Источник: Sport1.de

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