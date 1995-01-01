Болельщики «Локо» поддержали задержанных за хулиганство фанатов «Спартака»

Если такое происходит на стадионе, принадлежащего клубу,то штраф клубу. Здесь случай на территории ,принадлежащей муниципалам. Суд ,скорее, тоже выпишет штраф. Но до суда они будут сидеть проложенные 15 суток, положенные посидеть за хулиганство.
Болельщики «Локомотива» выступили с поддержкой фанатов «Спартака», которых задержали за пиротехническое шоу во время проводов команды на игру с «Арсеналом».
«Во всeм мире футбол – это праздник, а болельщики – главные его творцы! Нельзя наказывать людей за то, что они любят свою команду и хотят еe активно поддержать. Это не нормально!
Болельщики «Спартака» не устраивали массовых беспорядков, не устраивали погромы, не разжигали межнациональную рознь и не совершали прочих действий, в которых так любят обвинять фанатов. Но сегодня их пытаются привлечь к уголовной ответственности только за то, что они зажгли несколько файеров, растянули баннер на дороге, находящейся на территории стадиона, и спели пару песен.
Что будет завтра, если мы промолчим сегодня, страшно представить. Мы выражаем полную поддержку красно-белым болельщикам, пострадавшим от несоразмерных действий правоохранительных органов. Мы хотим верить, что в нашей стране справедливость и законность всe ещe что-то да значат, несмотря на всe происходящее, и призываем всех неравнодушных придать этому делу максимальную огласку!» – говорится в обращении на сайте болельщиков «Локомотива».
Фанатов «Спартака» задержали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Также их поддержали болельщики ЦСКА.
- За фанатов московской команды вступилась РПЛ, попросив переквалифицировать действия фанатов на административное нарушение.
- Всего задержано порядка 70 человек.