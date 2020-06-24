Болельщики «Локо» поддержали задержанных за хулиганство фанатов «Спартака»

Болельщики «Локомотива» выступили с поддержкой фанатов «Спартака», которых задержали за пиротехническое шоу во время проводов команды на игру с «Арсеналом».

«Во всeм мире футбол – это праздник, а болельщики – главные его творцы! Нельзя наказывать людей за то, что они любят свою команду и хотят еe активно поддержать. Это не нормально!

Болельщики «Спартака» не устраивали массовых беспорядков, не устраивали погромы, не разжигали межнациональную рознь и не совершали прочих действий, в которых так любят обвинять фанатов. Но сегодня их пытаются привлечь к уголовной ответственности только за то, что они зажгли несколько файеров, растянули баннер на дороге, находящейся на территории стадиона, и спели пару песен.

Что будет завтра, если мы промолчим сегодня, страшно представить. Мы выражаем полную поддержку красно-белым болельщикам, пострадавшим от несоразмерных действий правоохранительных органов. Мы хотим верить, что в нашей стране справедливость и законность всe ещe что-то да значат, несмотря на всe происходящее, и призываем всех неравнодушных придать этому делу максимальную огласку!» – говорится в обращении на сайте болельщиков «Локомотива».

Фанатов «Спартака» задержали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Также их поддержали болельщики ЦСКА.