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  • Фанаты ЦСКА поддержали ультрас «Спартака», против которых завели уголовное дело

Фанаты ЦСКА поддержали ультрас «Спартака», против которых завели уголовное дело

23 июня 2020, 15:15
19

Организация болельщиков ЦСКА «Люди в черном» поддержала фанатов «Спартака», в отношении которых заведено уголовное дело о хулиганстве.

«Прямо сейчас мы становимся свидетелями натурального полицейского произвола. Обычных парней красно-белых цветов подвергают уголовному (!) преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли. Мы твeрдо убеждены, что акция наших оппонентов, даже по всей строгости закона, тянет максимум на административный штраф (и то – с натяжкой).

Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные – отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу. Мы обязаны придать это недоразумение максимальной огласке!⠀Фанат не преступник! Свободу ультрас!» – говорится в сообщении организации.

Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака»

Источник: инстаграм «Людей в черном»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1592914993
Спасибо парни за поддержку!
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JTherry
1592915324
фанат не преступник! спасибо за поддержку!
Ответить
murealbest
1592915397
Красавчики! Так держать!
Ответить
vka1970
1592915873
Люди в людях всегда людей видят, что не мешает некоторым баранам носить ошейники и мечтать о скрепах.И пастухах.
Ответить
Dgad
1592916842
Полицаи вообще последнее время распоясались...то ли еще будет
Ответить
vsespartak01
1592917130
молодцы армейцы!учитесь алармобараны!вам бы только гадости и гыгыканье!позор алармоборатным!
Ответить
TAGANROG 161
1592918501
Есть такое ощущение что скоро все фаны России поднимутся против Газпрома!
Ответить
ufos73
1592919463
В полицейском государстве, полицейского произвола быть не может!
Ответить
BRO_football
1592921972
Не надо приуменьшать действия ультрас Спартака. Они не просто "проводили команду на выезд", а" перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу". Ну разве нельзя было обойтись как-то спокойнее? Тем более сейчас из-за запрета массового скопления людей много болельщиков не пускают на стадион. Так эти идиоты из Спартака всё равно вместе в толпу собрались!!! Так что за свою тупость фанаты Спартака пусть в штрафы платят или на исправительные работы идут. Если дело уголовное, это ещё не значит, что наказанием для виновных является только тюрьма.
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rash1959
1592922165
В одиночку беспредел не побороть, в таких вопросах должны едино и вместе выступить все фангруппы, всех команд, не только РПЛ, но и ПФЛ. Власти видимо забыли "манежку" 2010 года.
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