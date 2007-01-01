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    Фанаты ЦСКА поддержали ультрас «Спартака», против которых завели уголовное дело

    Организация болельщиков ЦСКА «Люди в черном» поддержала фанатов «Спартака», в отношении которых заведено уголовное дело о хулиганстве.

    «Прямо сейчас мы становимся свидетелями натурального полицейского произвола. Обычных парней красно-белых цветов подвергают уголовному (!) преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли. Мы твeрдо убеждены, что акция наших оппонентов, даже по всей строгости закона, тянет максимум на административный штраф (и то – с натяжкой).

    Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные – отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу. Мы обязаны придать это недоразумение максимальной огласке!⠀Фанат не преступник! Свободу ультрас!» – говорится в сообщении организации.

    Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака»

    Источник: инстаграм «Людей в черном»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1838

      rash1959 2 минуты назад

      В одиночку беспредел не побороть, в таких вопросах должны едино и вместе выступить все фангруппы, всех команд, не только РПЛ, но и ПФЛ.
      Власти видимо забыли "манежку" 2010 года.

      0
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      Рейтинг: +7866

      BRO_football 5 минут назад

      Не надо приуменьшать действия ультрас Спартака. Они не просто "проводили команду на выезд", а" перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу". Ну разве нельзя было обойтись как-то спокойнее? Тем более сейчас из-за запрета массового скопления людей много болельщиков не пускают на стадион. Так эти идиоты из Спартака всё равно вместе в толпу собрались!!!
      Так что за свою тупость фанаты Спартака пусть в штрафы платят или на исправительные работы идут. Если дело уголовное, это ещё не значит, что наказанием для виновных является только тюрьма.

      0
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      Рейтинг: +4749

      84aivengo 25 минут назад

      хватит трогать ультрас,независимо от клубной принадлежности !!!!

      2
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      Рейтинг: +9297

      ufos73 47 минут назад

      В полицейском государстве, полицейского произвола быть не может!

      5
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      Рейтинг: +23092

      TAGANROG 161 1 час назад

      Есть такое ощущение что скоро все фаны России поднимутся против Газпрома!

      5
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      Рейтинг: +412

      vsespartak01 > TAGANROG 161 44 минуты назад

      так себя царями будут вести так и будет!пришли эти бездари алармоборатовые и все взбаламутили!все же вроде нормально год назад было!

      1
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      Рейтинг: +412

      vsespartak01 1 час назад

      молодцы армейцы!учитесь алармобараны!вам бы только гадости и гыгыканье!позор алармоборатным!

      4
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      Рейтинг: +2398

      Dgad 1 час назад

      Полицаи вообще последнее время распоясались...то ли еще будет

      5
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      Рейтинг: +9297

      ufos73 > Dgad 48 минут назад

      Народ царем не доволен, вот и ввели казаков для усмирения...

      3
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      Рейтинг: +13633

      vka1970 1 час назад

      Люди в людях всегда людей видят, что не мешает некоторым баранам носить ошейники и мечтать о скрепах.И пастухах.

      5
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      Рейтинг: +68

      murealbest 1 час назад

      Красавчики! Так держать!

      8
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      Рейтинг: +4991

      JTherry 1 час назад

      фанат не преступник! спасибо за поддержку!

      12
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