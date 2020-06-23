Фанаты ЦСКА поддержали ультрас «Спартака», против которых завели уголовное дело

Организация болельщиков ЦСКА «Люди в черном» поддержала фанатов «Спартака», в отношении которых заведено уголовное дело о хулиганстве.

«Прямо сейчас мы становимся свидетелями натурального полицейского произвола. Обычных парней красно-белых цветов подвергают уголовному (!) преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли. Мы твeрдо убеждены, что акция наших оппонентов, даже по всей строгости закона, тянет максимум на административный штраф (и то – с натяжкой).

Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные – отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу. Мы обязаны придать это недоразумение максимальной огласке!⠀Фанат не преступник! Свободу ультрас!» – говорится в сообщении организации.

Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака»