Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака»

Болельщики Спартака превращаются в условного новального. Нельзя болеть за опозиционку, когда у властей свой клуб проправительственный. Иначе будут все обвинения из пальца высасывать по максимуму. Идиотизм крепчает изо дня в день.
Московская полиция возбудила дело о хулиганстве в отношении неустановленных болельщиков «Спартака».
В пятницу фанаты провожали команду на матч с тульским «Арсеналом» пиротехническим шоу.
В ходе мероприятия поклонники столичной команды перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу.
Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к противоправному деянию.
Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.