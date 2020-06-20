Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака»

Московская полиция возбудила дело о хулиганстве в отношении неустановленных болельщиков «Спартака».

В пятницу фанаты провожали команду на матч с тульским «Арсеналом» пиротехническим шоу.

В ходе мероприятия поклонники столичной команды перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу.

Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к противоправному деянию.

Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.