Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Полиция возбудила уголовное дело против фанатов «Спартака»

    Московская полиция возбудила дело о хулиганстве в отношении неустановленных болельщиков «Спартака».

    В пятницу фанаты провожали команду на матч с тульским «Арсеналом» пиротехническим шоу.

    В ходе мероприятия поклонники столичной команды перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу.

    Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к противоправному деянию.

    Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1189

      GermanVo 1 час назад

      Болельщики Спартака превращаются в условного новального. Нельзя болеть за опозиционку, когда у властей свой клуб проправительственный. Иначе будут все обвинения из пальца высасывать по максимуму. Идиотизм крепчает изо дня в день.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3027

      alarm 2 часа назад

      позорники тарасофские! рылы на ветку даже не суют! как проносить - так они первые!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11411

      vladimir-7 2 часа назад

      Теперь их ох уй поймаешь, гнездиловы из "Пса"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3027

      alarm 2 часа назад

      дебилы, **ять. хряков брюквой не корми - а дай повод засунуть файер в Ж, пронести до проезжей части, повернуться к ней Ж, нагнуться и зажечь. судя по дымовой завесе, хряков было очень много, включая Адена и Supermax'a. рекордный залп выдали!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2885

      playsh 2 часа назад

      Российское правосудие в действии,эта фраза - "в отношении неустановленных болельщиков Спартака" бредятина полная.Судья даже рассматривать не должен.А если там из Тулы провокатор в Спартаковской форме?
      Должно звучать так - "в отношении неустановленных лиц,одетых в цвета команды Спартак".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      kvm 3 часа назад

      уголовное вместо административного?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9190

      ufos73 > kvm 2 часа назад

      Не санкционированный митинг, за футбольную оппозицию )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2885

      playsh > kvm 2 часа назад

      Ежели не было прямой угрозы жизни и здоровью людей,а так же большого материального ущерба,то можно обойтись хулиганкой.А вообще-то это зависит от мастерства следака и предъявленного обвинения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1553

      AZ 3 часа назад

      Щас наверное аларм и борат появятся)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9190

      ufos73 > AZ 3 часа назад

      Скорее солнце утром не встанет, чем бараны на нашу ветку не придут ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2885

      playsh > AZ 2 часа назад

      А то...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      Литейный4 3 часа назад

      Что команда с уголовником в составе, что болельщики. Гыгыгы

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77248
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru