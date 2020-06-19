Фанаты проводили «Спартак» в Тулу пирошоу и взрывами

Ну с богом что ли......
Болельщики проводили «Спартак» на матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала». У выезда с тушинской базы игроков ждало пирошоу. Видео доступно ниже.
«Футбол возвращается.
«Спартак» отправился в Тулу! На выезде со стадиона команду проводили болельщики. И всегда мы рядом, где бы клуб наш ни играл», – написали болельщики.
- Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
- «Арсенал» идет на строчку выше.
- Встреча состоится завтра, 20 июня.
Футбол возвращается«Спартак» отправился в Тулу!На выезде со стадиона команду проводили болельщикиИ всегда мы рядом, где бы клуб наш не играл (с) ВИА ФРАТРИЯ pic.twitter.com/6agybNDMex— Supporters Group News (@SupportersNews) June 19, 2020