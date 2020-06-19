Фанаты проводили «Спартак» в Тулу пирошоу и взрывами

Болельщики проводили «Спартак» на матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала». У выезда с тушинской базы игроков ждало пирошоу. Видео доступно ниже.

«Футбол возвращается.

«Спартак» отправился в Тулу! На выезде со стадиона команду проводили болельщики. И всегда мы рядом, где бы клуб наш ни играл», – написали болельщики.

Москвичи в РПЛ идут восьмыми.

«Арсенал» идет на строчку выше.

Встреча состоится завтра, 20 июня.