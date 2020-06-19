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Фанаты проводили «Спартак» в Тулу пирошоу и взрывами

19 июня 2020, 21:48
10

Болельщики проводили «Спартак» на матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала». У выезда с тушинской базы игроков ждало пирошоу. Видео доступно ниже.

«Футбол возвращается.

«Спартак» отправился в Тулу! На выезде со стадиона команду проводили болельщики. И всегда мы рядом, где бы клуб наш ни играл», – написали болельщики.

  • Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
  • «Арсенал» идет на строчку выше.
  • Встреча состоится завтра, 20 июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Supporters Group News
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (10)
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kvm
1592593000
красавы
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valkam72
1592593046
А синиту и его фарм клубам поносным позор
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vka1970
1592595510
Ну с богом что ли......
Ответить
Zubo
1592615491
В пердив Пищевик, вся страна болеет за Арсенал !
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vladimir-7
1592629236
Неважно как проводили, а важно как встретят команду из Тулы.
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Plyash
1592650403
Теда недавно посетил и благословил дух братьев Старостиных в Тарасовке. Осталось теперь взять и начать радовать своих болельщиков.Удачи Всем нам.
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