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    Фанаты проводили «Спартак» в Тулу пирошоу и взрывами

    Болельщики проводили «Спартак» на матч 23-го тура РПЛ против «Арсенала». У выезда с тушинской базы игроков ждало пирошоу. Видео доступно ниже.

    «Футбол возвращается.

    «Спартак» отправился в Тулу! На выезде со стадиона команду проводили болельщики. И всегда мы рядом, где бы клуб наш ни играл», – написали болельщики.

    • Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
    • «Арсенал» идет на строчку выше.
    • Встреча состоится завтра, 20 июня.

    Источник: твиттер Supporters Group News

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13485

      vka1970 53 минуты назад

      Ну с богом что ли......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      alarm 1 час назад

      сколько файеров хряки пронесли в жпах? они вообще бездонные, что ли?? позор!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      valkam72 > alarm 1 час назад

      В жопах как раз вы и таскаете. Официально обнародовано. И не надо стрелы кидать. Анусные питерские фаероносцы.

      4
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      Рейтинг: +600

      valkam72 1 час назад

      А синиту и его фарм клубам поносным позор

      4
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      Рейтинг: +969

      kvm 1 час назад

      красавы

      2
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