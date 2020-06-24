Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    РПЛ поддержала болельщиков «Спартака», задержанных за пирошоу

    РПЛ вступилась за болельщиков «Спартака», задержанных за пиротехническое шоу во время проводов команды на матч с «Арсеналом», сообщает Sport24.

    В настоящее время болельщиков хотят привлечь к уголовной ответственности с отбытием реальных сроков. РПЛ работает в тесном сотрудничестве с МВД и Европейской юридической службой, чтобы переквалифицировать действия фанатов на административное нарушение.

    Болельщиков «Спартака» задержали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

    • «Спартак» попросил воздержаться от уголовного преследования болельщиков.
    • Фанатов москвичей поддержали болельщики ЦСКА.
    • Всего задержано порядка 70 человек.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1891

      giluxa1963 1 час назад

      поцелуйте их в жо... и ждите когда они кого то грохнут -сажать и по максимуму что бы другим наука была

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +516

      NewLife > giluxa1963 42 минуты назад

      Напомню поговорку: "не рой другому яму, сам в нее попадешь."

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20625

      пьяныйхоровод > NewLife 32 минуты назад

      Вот-вот , помнишь как вы радовались когда зенитовский выезд московский мОМОН в асфальт впечатовал .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13669

      vka1970 > giluxa1963 2 минуты назад

      В следующий раз за крик Зенит чемпион тебя так в шопу поцелуют, что ни один проктолог не поможет.Вспомнишь свой бред, но поздно.Уже не девственник.И да.Это тоже шум который угрожает мифическому населению, которое даже ни одной заявы на них не написало.За шум теперь уголовка.Учти это недоразвитый.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77341
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru