РПЛ поддержала болельщиков «Спартака», задержанных за пирошоу

РПЛ вступилась за болельщиков «Спартака», задержанных за пиротехническое шоу во время проводов команды на матч с «Арсеналом», сообщает Sport24.

В настоящее время болельщиков хотят привлечь к уголовной ответственности с отбытием реальных сроков. РПЛ работает в тесном сотрудничестве с МВД и Европейской юридической службой, чтобы переквалифицировать действия фанатов на административное нарушение.

Болельщиков «Спартака» задержали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».