РПЛ поддержала болельщиков «Спартака», задержанных за пирошоу

поцелуйте их в жо... и ждите когда они кого то грохнут -сажать и по максимуму что бы другим наука была
РПЛ вступилась за болельщиков «Спартака», задержанных за пиротехническое шоу во время проводов команды на матч с «Арсеналом», сообщает Sport24.
В настоящее время болельщиков хотят привлечь к уголовной ответственности с отбытием реальных сроков. РПЛ работает в тесном сотрудничестве с МВД и Европейской юридической службой, чтобы переквалифицировать действия фанатов на административное нарушение.
Болельщиков «Спартака» задержали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
- «Спартак» попросил воздержаться от уголовного преследования болельщиков.
- Фанатов москвичей поддержали болельщики ЦСКА.
- Всего задержано порядка 70 человек.