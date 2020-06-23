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    «Спартак» попросил полицию воздержаться от уголовного преследования фанатов

    «Спартак» опубликовал заявление по поводу задержаний болельщиков команды по делу о хулиганстве.

    «Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.

    Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны. Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации», – говорится в заявлении клуба.

    Фанаты ЦСКА поддержали ультрас «Спартака», против которых завели уголовное дело

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3054

      alarm 38 секунд назад

      позор!

      0
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      Рейтинг: +1953

      Kollljan 1 час назад

      Осторожней надо. Сейчас любой перфоманс может за несанкционированный митинг сойти со всеми вытекающими побоями.

      -1
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      Рейтинг: +412

      vsespartak01 > Kollljan 49 минут назад

      это конечно!вроде прошло без эксцессов и повреждений!

      3
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      Рейтинг: +10408

      Garrincha58 1 час назад

      в стране эпидемия самоизоляция а эти фанатеющие всё не уймутся никак а потом плачутся мы не мы простите нас мы больше не будем

      -2
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      Рейтинг: +1324

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Своровал сумку из супермаркета - посадка. Своровал миллиарды долларов - орден и повышение. Что вы хотите? В беспределе нет цветов. Красавцы-ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +1539

      Genz 1 час назад

      Похожий случай был на МКАД,когда молодая жена миллионера с Рублёвки снималась в музыкальном клипе. На 20 минут группа лиц ее сопровождения перекрыли МКАД. Камеры снимали ее в окружении танцующих парней на проезжей части. Закончилось без уголовщины. Заплачен стократный штраф.

      2
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      Рейтинг: +13633

      vka1970 1 час назад

      Полицаи и другие силовые органы уже давно живут вне закона, над законом и используют понятия не согласующиеся с законом.Просить их о чём то, это ссать против ветра.Это не Газпром где мечты сбываются.Правда не у всех.

      6
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      Рейтинг: +17203

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Помогите материально - дайте адвокатов. Это укрепит наши отношения.

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