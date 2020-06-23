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«Спартак» попросил полицию воздержаться от уголовного преследования фанатов

23 июня 2020, 15:31
13

«Спартак» опубликовал заявление по поводу задержаний болельщиков команды по делу о хулиганстве.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны. Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации», – говорится в заявлении клуба.

Фанаты ЦСКА поддержали ультрас «Спартака», против которых завели уголовное дело

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1592915686
Помогите материально - дайте адвокатов. Это укрепит наши отношения.
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vka1970
1592916148
Полицаи и другие силовые органы уже давно живут вне закона, над законом и используют понятия не согласующиеся с законом.Просить их о чём то, это ссать против ветра.Это не Газпром где мечты сбываются.Правда не у всех.
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Garrincha58
1592918049
в стране эпидемия самоизоляция а эти фанатеющие всё не уймутся никак а потом плачутся мы не мы простите нас мы больше не будем
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Kollljan
1592918574
Осторожней надо. Сейчас любой перфоманс может за несанкционированный митинг сойти со всеми вытекающими побоями.
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Plyash
1592923950
Ребята,всё зависит от следака и предъявленного им обвинения.По сути,если то,что произошло,не представляло угрозу жизни и здоровью окружающих и не вылилось в большой материальный урон,карается штрафами или заключением под стражу до 15 суток.Но так,как полиция у нас боится дыма и огня,то чем всё закончится,никому не известно.Фанаты,ну включайте голову,дымите не так уж серьёзно,ведь полиция,кроме вас,сталкивается с серьёзными преступниками и что им ждать в очередной раз,они не знают.А у них тоже есть дети,жёны,родители.
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Мага 13
1592924258
стыдно за розовых пуделей и полицаев, по ходу они одного поля ягоды.
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kovalenkoz
1592924546
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Из Твери Леха
1592925616
Ну если они не хотят вести себя как люди, может им место в клетке?
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