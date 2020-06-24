АПЛ. «МЮ» разгромил «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» победил «Норвич» и другие результаты

«Манчестер Юнайтед» крупно победил шеффилдцев, но не изменил свое турнирное положение – остался пятым. Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер стал первым менеджером в истории АПЛ, который сделал пять замен.

Манчестерцы не проигрывают 13 матчей подряд. Это их самая длинная серия без поражений с сезона-2016/17.

В другой встрече «Эвертон» победил «Норвич», идущий последним. «Вулверхэмптон», выступающий в плей-офф Лиги Европы, обыграл «Борнмут».

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Вулверхэмптон – Борнмут – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хименес, 60.

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Марсьяль, 7; 2:0 – Марсьяль, 44; 3:0 – Марсьяль, 74.

Норвич – Эвертон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кин, 55.

Ньюкасл – Астон Вилла – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гэйл, 68; 1:1 – Эль-Мохамади, 83.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ