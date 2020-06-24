РПЛ опубликовала лучшие сейвы 23-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила видео с лучшими спасениями вратарей в 23-м туре. Например, в ролике есть сейв вратаря «Арсенала» Егора Шамова (туляки проиграли «Спартаку» со счетом 2:3).
Следующий тур чемпионата России начнется 26 июня, в пятницу, матчем «Ахмат» – «Сочи».
- В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».
- Последнее место занимают «Крылья Советов».
- С марта по июнь чемпионат прерывали из-за пандемии коронавируса.
В 23-м туре у вратарей было много работыНаслаждаемся огненными сейвами прошедшего тура #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик #СпасибоВрачам #МыВместе pic.twitter.com/MZHdIFkY10— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 24, 2020