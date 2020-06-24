РПЛ опубликовала лучшие сейвы 23-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила видео с лучшими спасениями вратарей в 23-м туре. Например, в ролике есть сейв вратаря «Арсенала» Егора Шамова (туляки проиграли «Спартаку» со счетом 2:3).

Следующий тур чемпионата России начнется 26 июня, в пятницу, матчем «Ахмат» – «Сочи».