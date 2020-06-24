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    РПЛ опубликовала лучшие сейвы 23-го тура

    Пресс-служба РПЛ подготовила видео с лучшими спасениями вратарей в 23-м туре. Например, в ролике есть сейв вратаря «Арсенала» Егора Шамова (туляки проиграли «Спартаку» со счетом 2:3).

    Следующий тур чемпионата России начнется 26 июня, в пятницу, матчем «Ахмат»«Сочи».

    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».
    • Последнее место занимают «Крылья Советов».
    • С марта по июнь чемпионат прерывали из-за пандемии коронавируса.

    Источник: твиттер РПЛ

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