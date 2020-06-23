Кудряшов: «Главный лидер сборной – Черчесов. На ЧМ-2018 вожаком был Дзюба»

Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.

«В каждой команде есть лидеры. Конечно, самый главный – Станислав Черчесов. Он очень хороший мотиватор, на каждую игру находил правильные слова. Игорь Акинфеев – настоящий лидер! Он такой человек, который мало говорит, но много делает, своей уверенностью и харизмой подает пример молодым игрокам. На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба. То, что он говорил в раздевалке и на поле, было сильно. Он вел за собой, был вожаком, своим примером показывал, все видели это и старались, отдавали себя. Думаю, для Дзюбы такая роль тоже была чем-то новым», – приводит слова Кудряшова пресс-служба сборной России.