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  • Кудряшов: «Главный лидер сборной – Черчесов. На ЧМ-2018 вожаком был Дзюба»

Кудряшов: «Главный лидер сборной – Черчесов. На ЧМ-2018 вожаком был Дзюба»

23 июня 2020, 13:36
4

Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.

«В каждой команде есть лидеры. Конечно, самый главный – Станислав Черчесов. Он очень хороший мотиватор, на каждую игру находил правильные слова. Игорь Акинфеев – настоящий лидер! Он такой человек, который мало говорит, но много делает, своей уверенностью и харизмой подает пример молодым игрокам. На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба. То, что он говорил в раздевалке и на поле, было сильно. Он вел за собой, был вожаком, своим примером показывал, все видели это и старались, отдавали себя. Думаю, для Дзюбы такая роль тоже была чем-то новым», – приводит слова Кудряшова пресс-служба сборной России.

Источник: сайт РФС
Чемпионат мира Россия Антальяспор Зенит Кудряшов Федор Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Axe111
1592921130
Пфф недофутболисты
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Hektor 84
1592945761
От того и печально. Что лидер Шлюба.
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Hektor 84
1592945817
И его лидерские качества проявляются только в играх с карликами.
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Plyash
1593029742
Ну тут не поспоришь,всё верно,каковы лидер и вожак,таков у них и "ансамбль".
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