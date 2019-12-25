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    Кудряшов: «Главный лидер сборной – Черчесов. На ЧМ-2018 вожаком был Дзюба»

    Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.

    «В каждой команде есть лидеры. Конечно, самый главный – Станислав Черчесов. Он очень хороший мотиватор, на каждую игру находил правильные слова. Игорь Акинфеев – настоящий лидер! Он такой человек, который мало говорит, но много делает, своей уверенностью и харизмой подает пример молодым игрокам. На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба. То, что он говорил в раздевалке и на поле, было сильно. Он вел за собой, был вожаком, своим примером показывал, все видели это и старались, отдавали себя. Думаю, для Дзюбы такая роль тоже была чем-то новым», – приводит слова Кудряшова пресс-служба сборной России.

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2274

      KPCCSPB 38 минут назад

      Да, Дзюба сделал своё дело. Пока Смолов всем всё не обосрал...

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