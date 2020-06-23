Президент «Марселя»: «Манданда, Товен и Пайет останутся в клубе на следующий сезон»

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро подтвердил, что клуб сохранит вратаря Стива Манданда и полузащитников Флориана Товена и Димитри Пайета.

«Могу заверить, что Манданда, Товен и Пайет остаются в клубе на следующий сезон», – заявил президент «Марселя».

В досрочно завершенном сезоне-2019/20 «Марсель» занял второе место в Лиге 1 и сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.