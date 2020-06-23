Президент «Марселя»: «Манданда, Товен и Пайет останутся в клубе на следующий сезон»

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро подтвердил, что клуб сохранит вратаря Стива Манданда и полузащитников Флориана Товена и Димитри Пайета.
«Могу заверить, что Манданда, Товен и Пайет остаются в клубе на следующий сезон», – заявил президент «Марселя».
В досрочно завершенном сезоне-2019/20 «Марсель» занял второе место в Лиге 1 и сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
- 35-летний Манданда в сезоне-2019/20 сыграл в 29 матчах, пропустив 30 голов.
- 27-летний Товен сыграл всего в двух матчах за тот же промежуток из-за травмы.
- 33-летний Пайет – 12 голов и 6 голевых передач в 27 матчах.
Источник: Europe 1