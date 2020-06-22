Селюк: «В ЦСКА всегда было много темнокожих. Пришел Гончаренко – и все! Он привык не брать темнокожих в БАТЭ. В ЦСКА все наоборот»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил позицию, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не настроен брать в команду темнокожих игроков. Такая привычка идет у белоруса со времен БАТЭ, считает Селюк.

«В ЦСКА всегда было много темнокожих футболистов — Вагнер Лав, Ахмед Муса, Сейду Думбия и другие. Да и если посмотреть в целом, то большинство игроков, которых ЦСКА продал в Европу, были темнокожими.

Пришел Гончаренко — и все! Ничего подобного больше нет! Может быть, он не знаком с правилами клуба? В БАТЭ не брали темнокожих, вот он и привык, а в ЦСКА все наоборот. У ЦСКА нет проблем с расизмом. И никогда не было. А Гончаренко рассказывает о работе с молодыми игроками...

Я искренне хочу, чтобы у ЦСКА был хороший шанс цепляться за очки в каждом матче, чтобы команда попала в Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы Седрик Гогуа играл в Лиге чемпионов. Но с такой игрой ЦСКА и в еврокубки может не попасть, а это потеря денег для клуба. Нужны перемены!» – сказал Селюк Metaratings.