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  • Селюк: «В ЦСКА всегда было много темнокожих. Пришел Гончаренко – и все! Он привык не брать темнокожих в БАТЭ. В ЦСКА все наоборот»

Селюк: «В ЦСКА всегда было много темнокожих. Пришел Гончаренко – и все! Он привык не брать темнокожих в БАТЭ. В ЦСКА все наоборот»

22 июня 2020, 16:17
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил позицию, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не настроен брать в команду темнокожих игроков. Такая привычка идет у белоруса со времен БАТЭ, считает Селюк.

«В ЦСКА всегда было много темнокожих футболистов — Вагнер Лав, Ахмед Муса, Сейду Думбия и другие. Да и если посмотреть в целом, то большинство игроков, которых ЦСКА продал в Европу, были темнокожими.

Пришел Гончаренко — и все! Ничего подобного больше нет! Может быть, он не знаком с правилами клуба? В БАТЭ не брали темнокожих, вот он и привык, а в ЦСКА все наоборот. У ЦСКА нет проблем с расизмом. И никогда не было. А Гончаренко рассказывает о работе с молодыми игроками...

Я искренне хочу, чтобы у ЦСКА был хороший шанс цепляться за очки в каждом матче, чтобы команда попала в Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы Седрик Гогуа играл в Лиге чемпионов. Но с такой игрой ЦСКА и в еврокубки может не попасть, а это потеря денег для клуба. Нужны перемены!» – сказал Селюк Metaratings.

  • Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
  • В этом сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице.
  • На этой неделе Гончаренко может покинуть ЦСКА.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА БАТЭ Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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порт
1592833030
А Селюк всё о своём, всё о ****.
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Ганнибал Лектор
1592835203
Ааа, ну теперь все ясно. У работорговца из-за бульбаша рынок встал, вот он и истерит
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DeStar
1592835442
Гончаренко хорошо себя проявлял что в кубани, что в уфе что в урале, да и в цска начал не так плохо. Есть ли его вина в нынешней ситуации цска - конечно же, он тренер ведь, вина есть, не помню уже по матчам, но цска откровенно не везет, если скажем так условно добавить очки где они должны были по игре брать, и убирать очки где они взяли на удачу и халяву, думаю у цска очков было бы по более и были они повыше, но незабивать пенальти, в пустые, и куча индивидуальных ошибок защитников- вина не только тренера, а игроков, возможно низкий уровень подготовки, моральные моменты, или просто игроки дно. У цска не первый год плохой период, но разве у цска есть все чтобы быть выше? не думаю, тренера поменять стоит уже наверное, но если оставить цска таким как он есть то в ближайшие 2-4 года буду болтаться на 3-6 местах 100% А по поводу темнокожих бред, цска тупо не способен сейчас купить какого бразильца лямов за 15 в команду чтобы он играл, купил еле кое как влашича и сигурдсона, так это не плохие покупки как раз таки, и все. конец.
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BarStep
1592837293
Ха, ну Селюк ты и попал.. За темнокожих, только целованием их башмаков ты не отделаешься..))
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nemolod
1592845839
При чем здесь цвет кожи? Футболист в команде бывает в разном состоянии,но привести кго в форму-это уже тренерская работа,а высший тренерский класс-это когда тренер из посредственных игроков создает крепкую команду,которая начинает всех обыгрывать-таких тренеров можно по пальцам перечесть !
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кошмарик
1592848817
иди на ... Селюк, вставай там на колени, проси пощады..
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Hektor 84
1592853761
Та что он прие бал ся к ЦСКА?
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general.lizyukov
1592856315
да достал ты, не будет твой колченогий играть
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