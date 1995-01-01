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    Селюк: «В ЦСКА всегда было много темнокожих. Пришел Гончаренко – и все! Он привык не брать темнокожих в БАТЭ. В ЦСКА все наоборот»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил позицию, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не настроен брать в команду темнокожих игроков. Такая привычка идет у белоруса со времен БАТЭ, считает Селюк.

    «В ЦСКА всегда было много темнокожих футболистов — Вагнер Лав, Ахмед Муса, Сейду Думбия и другие. Да и если посмотреть в целом, то большинство игроков, которых ЦСКА продал в Европу, были темнокожими.

    Пришел Гончаренко — и все! Ничего подобного больше нет! Может быть, он не знаком с правилами клуба? В БАТЭ не брали темнокожих, вот он и привык, а в ЦСКА все наоборот. У ЦСКА нет проблем с расизмом. И никогда не было. А Гончаренко рассказывает о работе с молодыми игроками...

    Я искренне хочу, чтобы у ЦСКА был хороший шанс цепляться за очки в каждом матче, чтобы команда попала в Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы Седрик Гогуа играл в Лиге чемпионов. Но с такой игрой ЦСКА и в еврокубки может не попасть, а это потеря денег для клуба. Нужны перемены!» – сказал Селюк Metaratings.

    • Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
    • В этом сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице.
    • На этой неделе Гончаренко может покинуть ЦСКА.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      yereminz 3 минуты назад

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      Рейтинг: +9618

      DeStar 23 минуты назад

      Гончаренко хорошо себя проявлял что в кубани, что в уфе что в урале, да и в цска начал не так плохо. Есть ли его вина в нынешней ситуации цска - конечно же, он тренер ведь, вина есть, не помню уже по матчам, но цска откровенно не везет, если скажем так условно добавить очки где они должны были по игре брать, и убирать очки где они взяли на удачу и халяву, думаю у цска очков было бы по более и были они повыше, но незабивать пенальти, в пустые, и куча индивидуальных ошибок защитников- вина не только тренера, а игроков, возможно низкий уровень подготовки, моральные моменты, или просто игроки дно. У цска не первый год плохой период, но разве у цска есть все чтобы быть выше? не думаю, тренера поменять стоит уже наверное, но если оставить цска таким как он есть то в ближайшие 2-4 года буду болтаться на 3-6 местах 100%
      А по поводу темнокожих бред, цска тупо не способен сейчас купить какого бразильца лямов за 15 в команду чтобы он играл, купил еле кое как влашича и сигурдсона, так это не плохие покупки как раз таки, и все. конец.

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      Рейтинг: +1610

      Ганнибал Лектор 27 минут назад

      Ааа, ну теперь все ясно. У работорговца из-за бульбаша рынок встал, вот он и истерит

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      Рейтинг: +4006

      порт 1 час назад

      А Селюк всё о своём, всё о ****.

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      Рейтинг: +10542

      KLIM777 1 час назад

      Я так понимаю у гогуа агент Селюк?

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      Рейтинг: +9618

      DeStar > KLIM777 29 минут назад

      естественно, селюк бы мимо прошел если бы не так)

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      Рейтинг: +3486

      Борат 1 час назад

      у рылов раньше тоже много угольков было,
      но теперь они на мохнатых переориентировались !
      гыгы

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