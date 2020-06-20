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  • Победа «Сочи» над «Ростовом» со счетом 10:1 – самая крупная в истории РПЛ

Победа «Сочи» над «Ростовом» со счетом 10:1 – самая крупная в истории РПЛ

20 июня 2020, 08:17
10

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.

Таким образом, южане одержали самую крупную победу в истории Премьер-лиги.

«Сочи» превзошел рекорд «Зенита», выигрывавшего у «Луча-Энергии» в октябре 2008 года и «Торпедо» в августе 2014 года с аналогичным счетом 8:1.

  • РПЛ (ранее РФПЛ) координирует проведение чемпионата России с 2002 года.
  • До создания Премьер-лиги с разницей в девять голов побеждал «Локомотив» – 3 ноября 2000 года был разгромлен «Уралан» (9:0).
  • «Ростов» играл с «Сочи» молодежным составом, поскольку основа находится на карантине.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (10)
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Из Твери Леха
1592632511
Мы верим твёрдо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна... Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена!
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general.lizyukov
1592635496
теперь надо молодежку Тамбова против основы Зенита выпустить - и побить рекорд ну и дальше по схеме потом можно выпускать юношей до 17, ещё и удалять парочку, аккуратно подставившись под фол - вообще сказка получится с.ки
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absent32
1592637642
жаль что такие победы вносятся в общую статистику
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Александ1982
1592641276
смешно, а говору будет лет на 5
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Plyash
1592641321
Самое крупное,стыдное и позорное поражение команды "Сочей"(г.Сочи тут не при делах) и чиновников от футбола РФС,имена которых,разумеется,засекретят от всех нас.Все они моральные уроды и мужчинами их назвать нельзя. Ростов-пацанчики браво.
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ufos73
1592643265
Это самая позорная игра за все 30 лет существования Российско футбола!
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BANNIKOV1970
1592644812
этим сочям из за ангины или поноса матч перенесли,а почему Ростову нет? дерьмо
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woyser
1592651491
Всё изначально было понятно. Пацанам знатный опыт из них ещё вырастут хорошие футболисты. Сочисты то-же молодцы взяли по максимуму. Избиение? Да! Но честное. А вот то что у Ростова короткая лавка - за это надо спрашивать с руководства.
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Decorhome
1592654031
Интересно как поступили бы с Зенитом, если бы он оказался на месте Ростова?
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