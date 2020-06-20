Победа «Сочи» над «Ростовом» со счетом 10:1 – самая крупная в истории РПЛ

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.

Таким образом, южане одержали самую крупную победу в истории Премьер-лиги.

«Сочи» превзошел рекорд «Зенита», выигрывавшего у «Луча-Энергии» в октябре 2008 года и «Торпедо» в августе 2014 года с аналогичным счетом 8:1.