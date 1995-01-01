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    Победа «Сочи» над «Ростовом» со счетом 10:1 – самая крупная в истории РПЛ

    В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.

    Таким образом, южане одержали самую крупную победу в истории Премьер-лиги.

    «Сочи» превзошел рекорд «Зенита», выигрывавшего у «Луча-Энергии» в октябре 2008 года и «Торпедо» в августе 2014 года с аналогичным счетом 8:1.

    • РПЛ (ранее РФПЛ) координирует проведение чемпионата России с 2002 года.
    • До создания Премьер-лиги с разницей в девять голов побеждал «Локомотив» – 3 ноября 2000 года был разгромлен «Уралан» (9:0).
    • «Ростов» играл с «Сочи» молодежным составом, поскольку основа находится на карантине.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2843

      playsh 8 минут назад

      Самое крупное,стыдное и позорное поражение команды "Сочей"(г.Сочи тут не при делах) и чиновников от футбола РФС,имена которых,разумеется,засекретят от всех нас.Все они моральные уроды и мужчинами их назвать нельзя.
      Ростов-пацанчики браво.

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      Рейтинг: +1609

      Александ1982 8 минут назад

      смешно, а говору будет лет на 5

      0
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      Рейтинг: +2843

      playsh > Александ1982 4 минуты назад

      Смешного мало,а вот Ростов,уверен,вспоминать будут долго,так же как долго будут хаять Сочи,пока живы свидетели этого скотства.

      0
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      Рейтинг: +2221

      absent32 1 час назад

      жаль что такие победы вносятся в общую статистику

      2
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      Рейтинг: +2219

      general.lizyukov 1 час назад

      теперь надо молодежку Тамбова против основы Зенита выпустить - и побить рекорд
      ну и дальше по схеме
      потом можно выпускать юношей до 17, ещё и удалять парочку, аккуратно подставившись под фол - вообще сказка получится
      с.ки

      1
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      Рейтинг: +1324

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Мы верим твёрдо в героев спорта.
      Нам победа, как воздух, нужна...
      Мы хотим всем рекордам
      Наши звонкие дать имена!

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