Победа «Сочи» над «Ростовом» со счетом 10:1 – самая крупная в истории РПЛ

В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Таким образом, южане одержали самую крупную победу в истории Премьер-лиги.
«Сочи» превзошел рекорд «Зенита», выигрывавшего у «Луча-Энергии» в октябре 2008 года и «Торпедо» в августе 2014 года с аналогичным счетом 8:1.
- РПЛ (ранее РФПЛ) координирует проведение чемпионата России с 2002 года.
- До создания Премьер-лиги с разницей в девять голов побеждал «Локомотив» – 3 ноября 2000 года был разгромлен «Уралан» (9:0).
- «Ростов» играл с «Сочи» молодежным составом, поскольку основа находится на карантине.
Источник: «Бомбардир»