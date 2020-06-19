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    Ларссон: «Чувствую в своей крови африканское наследие. То, через что прошли чернокожие люди, ужасно»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон порассуждал на тему расизма. Игрок чувствует в себе африканскую кровь.

    «Не могу знать, через что прошел каждый человек в мире. Но то, через что прошли чернокожие люди — ужасно. Я не думаю, что привлекать к этому внимание — это расизм. Не думаю, что люди просто будут кричать: «Теперь я хочу, чтобы жизни этих или тех были важны». Просто те, кто внутри этой проблемы, кто понимает, о чем эта ситуация, сфокусируются на том, чтобы помочь чернокожим в Америке.

    Возможно, моя кожа не такого темного цвета, но я все равно чувствую в своей крови африканское наследие, и воспринимаю себя именно так. Разумеется, это в какой-то степени касается и меня лично. В США это все происходит уже много лет: полицейская жестокость, произвол по отношению к чернокожим. Полицейские их убивают. Джордж Флойд — далеко не первая жертва, таких было множество за долгое время. И его смерть стала своеобразной точкой отсчета, когда мир обратил внимание на эту проблему», – сказал Ларссон Sport24.

    • Швед играет в России с лета 2019 года.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Завтра, 20 июня, «Спартак» сыграет в 23-м туре РПЛ против «Арсенала».

    Источник: Sport24

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