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    Ивелин Попов сдал два отрицательных теста на коронавирус

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о своем самочувствии на фоне заболевания коронавирусом.

    – Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным ребятам информацией не владею.

    – Что вам нужно делать дальше?

    – Надо сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока я сижу на самоизоляции и не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают.

    Вообще ко мне каждый день из поликлиники приходят люди, узнают, как дела. У меня нет симптомов. Ежедневно мерю себе температуру. Женщины, которые приезжали из поликлиники, сами удивляются: у меня все в норме – и давление, и анализы.

    • Помимо болгарина COVID-19 заразились еще пять игроков «Ростова».
    • Сезон РПЛ возобновляется сегодня. Донская команда вечером встретится с «Сочи».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1496

      Genz 25 минут назад

      Ивелин,у нас в России тесты дерьмо. По лицу уже видно, больной или ты. Если кашляешь или чихаешь то пишдец,ты заразный

      0
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      Рейтинг: +77232

      zigbert 26 минут назад

      Полная неразбериха с этими тестами. Даже отвечать никто ни за что не будет.

      1
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      Рейтинг: +913

      Play 48 минут назад

      Интересно получится, если сейчас дважды всех перепроверят, вируса не найдут, а это окажется фейл медицинской службы команды. И вся заваруха с карантином и молодёжкой против Сочи окажется зря. Но само собой виноваты будут РФС, Газпром, Лукойл и мыши-рокеры с Марса.

      1
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      Рейтинг: +39576

      portero 52 минуты назад

      вот хрень с этими тестами, сраный надзор теперь может деньги на шантаже зарабатывать... или соперники будут приплачивать...

      2
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      Рейтинг: +1498

      Boeung777 56 минут назад

      Да, распределение идёт по определенному, заранее подготовленному, сценарию. Благо, время было. И всё к одному.

      2
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      Рейтинг: +2119

      Axe111 1 час назад

      Да ясно же,что это не просто так,как и все остальное впринципе!!!!! Позор рфс помойке

      1
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      Рейтинг: +913

      Play > Axe111 52 минуты назад

      Да ясно же, что всё не так просто, не просто ясно же так всё, вернее всё ясно, но не так просто что бы же в принципе

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