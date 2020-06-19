Ивелин Попов сдал два отрицательных теста на коронавирус

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о своем самочувствии на фоне заболевания коронавирусом.

– Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным ребятам информацией не владею.

– Что вам нужно делать дальше?

– Надо сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока я сижу на самоизоляции и не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают.

Вообще ко мне каждый день из поликлиники приходят люди, узнают, как дела. У меня нет симптомов. Ежедневно мерю себе температуру. Женщины, которые приезжали из поликлиники, сами удивляются: у меня все в норме – и давление, и анализы.