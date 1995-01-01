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    Гендиректор «Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Мы же должны и о себе думать»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил позицию клуба по переносу матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра всe будет ясно. Слова Карпина? Не хочу никому отвечать. Всем футболистам – здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду.

    Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация – был другой промежуток времени, никто не был стеснeн. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всeм. Это равные условия.

    Все подхватывают шумиху, кто-то пишет плохое про нас, кто-то – про «Ростов». Было бы времени много, как в случае с нами и «Оренбургом», мы пошли бы не перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать», – сказал Рубашко.

    • Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.
    • Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
    • В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +558

      Олег1204 6 минут назад

      Предлагаю новое название фк Сочи, фк дрисня или понос, как кому нравится

      0
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      Рейтинг: +2111

      Axe111 13 минут назад

      Что другое было !?!?!?!? Крысы в перелив!!!!! А лучше самоликвидируйтесь

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