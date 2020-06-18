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  • Гендиректор «Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Мы же должны и о себе думать»

Гендиректор «Сочи» – о матче с «Ростовом»: «Мы же должны и о себе думать»

18 июня 2020, 21:53
19

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил позицию клуба по переносу матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

«Готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра всe будет ясно. Слова Карпина? Не хочу никому отвечать. Всем футболистам – здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду.

Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация – был другой промежуток времени, никто не был стеснeн. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всeм. Это равные условия.

Все подхватывают шумиху, кто-то пишет плохое про нас, кто-то – про «Ростов». Было бы времени много, как в случае с нами и «Оренбургом», мы пошли бы не перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать», – сказал Рубашко.

  • Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.
  • Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
  • В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (19)
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Axe111
1592506699
Что другое было !?!?!?!? Крысы в перелив!!!!! А лучше самоликвидируйтесь
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Олег1204
1592507141
Предлагаю новое название фк Сочи, фк дрисня или понос, как кому нравится
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Кузьмич на трибуне
1592508028
Как это о себе??? Вы о Ростове должны думать, и не только вы , а все команды , которые должны ещё играть с Ростовом должны признать поражение в знак солидарности с разгильдяйством игроков и администрации Ростова. Ну с кем не бывает , все должны понять и простить Байрамяна( у него родители переболели, и он ездил их проведать). Все должны , а Ростов спокойно два месяца просидит на карантине и получит золотые медали чемпионов России(мне руку поднял рефери, которой я не бил)
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kazak161
1592508117
Я ФК Сочи не обвиняю,надо так надо, но здесь что то не так, Ростову просто кто то не может простить его дерзость за лидерство и возможное участие в ЛЧ, понятно что с Моской и Питером гоняться сложно но там стоят говнистые "люди" которым глубоко насрать на наш футбол и им нужны только деньги!
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DOCTOR PENALTY
1592511935
Сочи ссучился - это диагноз.
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Hektor 84
1592517323
А как самих срачка в декабре прихватила? Конечно между фарм клубами порешали. Земля круглая, вернется им их подлость.
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XEPOMAHT
1592537232
Сочи все правильно делает, Ростову было сказано на каких условиях они могут возобновить матчи РПЛ, а они видимо отдых устраивали совместный. Здесь абсолютно разные ситуации.
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vladimir-7
1592545758
Д.РУБАШКО: своя Рубашка ближе к телу.
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Дядя Серёжа
1592552708
«Мы же должны и о себе думать»... О болельщиках (ВСЕХ!) кто-то думает?
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subbotaspartak
1592583946
Думает лишь про бабло Это трепло...
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