Форвард «Урала» Панюков – о нарушениях режима самоизоляции: «Сажал бы за это в камеры на пару дней»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался о нарушениях режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.

«Когда режим был пожестче, возле дома, где я живу в Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда, выписывали штрафы. Через три недели все это закончилось. Теперь я в 10 вечера выхожу на балкон и вижу очень много народу на берегу. Люди вовсю купаются, а потом все еще удивляются резкому всплеску заболеваемости в Екатеринбурге.

Если раньше был прирост заболевших по 50 человек в день, то сейчас это 250. Так что чему тут удивляться? Я бы поставил ограждения вокруг того же Верх-Исетского пруда. Потому что все это неправильно, на самом деле. Насчет торговых центров не могу сказать. Знаю, конечно, что кого-то штрафовали за нелегальную торговлю.

Полиции нужно быть жестче! А то у нас придут полицейские, мило поговорят, попросят разойтись и так же уйдут. Это не работает! Да даже посидели бы люди часа по три-четыре часа в камере и уже бы задумались. Лично я бы сажал в камеры на пару дней», – прокомментировал Панюков.