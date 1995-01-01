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    Форвард «Урала» Панюков – о нарушениях режима самоизоляции: «Сажал бы за это в камеры на пару дней»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался о нарушениях режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.

    «Когда режим был пожестче, возле дома, где я живу в Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда, выписывали штрафы. Через три недели все это закончилось. Теперь я в 10 вечера выхожу на балкон и вижу очень много народу на берегу. Люди вовсю купаются, а потом все еще удивляются резкому всплеску заболеваемости в Екатеринбурге.

    Если раньше был прирост заболевших по 50 человек в день, то сейчас это 250. Так что чему тут удивляться? Я бы поставил ограждения вокруг того же Верх-Исетского пруда. Потому что все это неправильно, на самом деле. Насчет торговых центров не могу сказать. Знаю, конечно, что кого-то штрафовали за нелегальную торговлю.

    Полиции нужно быть жестче! А то у нас придут полицейские, мило поговорят, попросят разойтись и так же уйдут. Это не работает! Да даже посидели бы люди часа по три-четыре часа в камере и уже бы задумались. Лично я бы сажал в камеры на пару дней», – прокомментировал Панюков.

    • РПЛ возобновляется 19 июня. «Урал» идет в чемпионате десятым.
    • Панюков сыграл в этом сезоне 17 матчей, забив четыре мяча.

    Источник: Накануне.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2014

      serhio80 46 минут назад

      Подгребняка в камеру отвези)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      В полку Тарасовых пополнение прибыло! Тебе бы в депутаты или чиновники...

      0
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      Рейтинг: +572

      zarsm 1 час назад

      токсик

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