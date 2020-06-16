Сейду Думбия может перейти в «Нант»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия может продолжить карьеру во Франции.
По информации Get French Football News, представители 32-летнего футболиста связывались с «Нантом» и другими клубами, предлагая им услуги ивуарийца.
Игрок в марте стал свободным агентом после расторжения контракта со «Сьоном» и теперь может перейти в любую команду бесплатно.
- Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
- Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
Источник: Get French Football News