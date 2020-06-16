Сейду Думбия может перейти в «Нант»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия может продолжить карьеру во Франции.

По информации Get French Football News, представители 32-летнего футболиста связывались с «Нантом» и другими клубами, предлагая им услуги ивуарийца.

Игрок в марте стал свободным агентом после расторжения контракта со «Сьоном» и теперь может перейти в любую команду бесплатно.