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    Сейду Думбия может перейти в «Нант»

    Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия может продолжить карьеру во Франции.

    По информации Get French Football News, представители 32-летнего футболиста связывались с «Нантом» и другими клубами, предлагая им услуги ивуарийца.

    Игрок в марте стал свободным агентом после расторжения контракта со «Сьоном» и теперь может перейти в любую команду бесплатно.

    • Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
    • Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

    Источник: Get French Football News

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