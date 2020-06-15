Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%

РФС может расширить квоту на посещение зрителями матчей РПЛ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», речь идет об увеличении числа болельщиков до 30% от общего количества мест на трибунах. Вероятнее всего, это произойдет в начале июля. Решение о расширении квоты примут сегодня или во вторник.
Сейчас проведение матчей РПЛ со зрителями разрешено при условии заполняемости трибун не более чем на 10%.
- Чемпионат России возобновится 19 июня.
- В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»