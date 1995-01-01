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    Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%

    РФС может расширить квоту на посещение зрителями матчей РПЛ.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», речь идет об увеличении числа болельщиков до 30% от общего количества мест на трибунах. Вероятнее всего, это произойдет в начале июля. Решение о расширении квоты примут сегодня или во вторник.

    Сейчас проведение матчей РПЛ со зрителями разрешено при условии заполняемости трибун не более чем на 10%.

    • Чемпионат России возобновится 19 июня.
    • В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +412

      Spinorr 24 минуты назад

      Лучше всего если бы сделали так. 10% от вместимости, но если владельцев абонементов больше, то до 30%.
      Все таки люди которые ходят на футбол постоянно должны иметь возможность побывать на матче своей любимой команды.

      0
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      Рейтинг: +4132

      Alekxei Z. 25 минут назад

      Даёшь болельщиков на трибуны !!!
      На параде 24-го гораздо больше солдат маршировать будут в тесном контакте. Ради голосования разрешат всё.
      Мы придём и скажем своё веское НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

      0
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      Рейтинг: +4769

      subbotaspartak 27 минут назад

      А по одному телевизеру сколько человек может смотреть одновремённо?
      .

      0
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      Рейтинг: +5483

      Литейный4 50 минут назад

      Для свиней это много. На аутсайдера перестали ходить. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +11368

      vladimir-7 53 минуты назад

      Игра с 10% зрителей проходит словно в пустой бочке, нужно сделать для начала хотя бы 50%, а потом увеличить до 100%. Тем более, количество зрителей в 10% не обеспечит, купивших абонемент и заплативших за игры.

      2
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      Рейтинг: +306

      PAREVG. 1 час назад

      С посещаемостью РПЛ, квоты можно вообще не вводить.Стадионы, кроме топ игр даже но 50% не заполняются.

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