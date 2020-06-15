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Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%

15 июня 2020, 16:01
7

РФС может расширить квоту на посещение зрителями матчей РПЛ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», речь идет об увеличении числа болельщиков до 30% от общего количества мест на трибунах. Вероятнее всего, это произойдет в начале июля. Решение о расширении квоты примут сегодня или во вторник.

Сейчас проведение матчей РПЛ со зрителями разрешено при условии заполняемости трибун не более чем на 10%.

  • Чемпионат России возобновится 19 июня.
  • В турнирной таблице с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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PAREVG.
1592227331
С посещаемостью РПЛ, квоты можно вообще не вводить.Стадионы, кроме топ игр даже но 50% не заполняются.
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vladimir-7
1592230332
Игра с 10% зрителей проходит словно в пустой бочке, нужно сделать для начала хотя бы 50%, а потом увеличить до 100%. Тем более, количество зрителей в 10% не обеспечит, купивших абонемент и заплативших за игры.
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subbotaspartak
1592231901
А по одному телевизеру сколько человек может смотреть одновремённо? .
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Spinorr
1592232078
Лучше всего если бы сделали так. 10% от вместимости, но если владельцев абонементов больше, то до 30%. Все таки люди которые ходят на футбол постоянно должны иметь возможность побывать на матче своей любимой команды.
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Ганнибал Лектор
1592235299
В любом случае лучше, чем в Германии
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portero
1592251546
эта новость хороша , но не нравится слово могут ибо могут и вообще без зрителей проводить.....
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zigbert
1592335263
При условии сокращения вирусной активности.
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