Саутгейт: «Есть много людей, которым не так повезло зарабатывать столько, сколько я. Просто согласился на сокращение зарплаты»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заверил, что без проблем согласился сократить зарплату в связи с пандемией коронавируса. Его оклад уменьшился на 30 процентов (контракт предусматривает зарплату около 3 миллионов фунтов стерлингов в год).

«Во-первых, я не могу выполнять всю часть своей работы в данный момент. Во-вторых, я был бы самым высокооплачиваемым в организации, и когда организация испытывала финансовые трудности ... Было неправильно, что я не способствовал общей картине.

У нас есть много людей, которые блестяще работают в разных областях, и им не так повезло зарабатывать столько, сколько я. Я не стремился это обнародовать, но я почувствовал, что согласиться – просто», – цитирует Саутгейта «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.