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    Саутгейт: «Есть много людей, которым не так повезло зарабатывать столько, сколько я. Просто согласился на сокращение зарплаты»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заверил, что без проблем согласился сократить зарплату в связи с пандемией коронавируса. Его оклад уменьшился на 30 процентов (контракт предусматривает зарплату около 3 миллионов фунтов стерлингов в год).

    «Во-первых, я не могу выполнять всю часть своей работы в данный момент. Во-вторых, я был бы самым высокооплачиваемым в организации, и когда организация испытывала финансовые трудности ... Было неправильно, что я не способствовал общей картине.

    У нас есть много людей, которые блестяще работают в разных областях, и им не так повезло зарабатывать столько, сколько я. Я не стремился это обнародовать, но я почувствовал, что согласиться – просто», – цитирует Саутгейта «Р-Спорт» со ссылкой на Reuters.

    • Англичане с Саутгейтом заняли четвертое место на последнем чемпионате мира.
    • Команда сыграет в следующем году на Евро.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.

    Источник: «Р-Спорт»

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