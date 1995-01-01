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    Sky Sports: Саутгейт согласился на уменьшение зарплаты на 30 процентов

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился сократить свою зарплату на 30 процентов, пишет Sky Sports. Уменьшение будет распространяться на все время пандемии коронавируса.

    Убедить игроков пойти на аналогичный шаг пытаются и клубы АПЛ. Некоторые команды РПЛ уже договорились с футболистами об уменьшении зарплаты.

    • Англичане с Саутгейтом заняли четвертое место на последнем чемпионате мира.
    • Команда сыграет в следующем году на Евро.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 59000 человек.

    Источник: Sky Sports

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