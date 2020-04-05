Sky Sports: Саутгейт согласился на уменьшение зарплаты на 30 процентов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился сократить свою зарплату на 30 процентов, пишет Sky Sports. Уменьшение будет распространяться на все время пандемии коронавируса.

Убедить игроков пойти на аналогичный шаг пытаются и клубы АПЛ. Некоторые команды РПЛ уже договорились с футболистами об уменьшении зарплаты.