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    «Уфа»: «В течение нескольких лет точно построим стадион с крышей»

    Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительского совета «Уфы», в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале заверил, что вскоре у клуба появится новый стадион. Действующая арена «Нефтяник» вмещает 11 тысяч зрителей.

    – Строить будете новый стадион?

    – Да, конечно, будем. У нас есть очень хороший проект. Будем строить стадион с крышей. Это вопрос нескольких лет. Мы это сделаем точно. Пресловутый коронавирус нас немного выбил.

    • Чистая трансферная прибыль «Уфы» за последние два года составила более 11 миллионов евро.
    • «Уфа» в таблице идет девятой.
    • 21 июня уфимцы проведут домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2020 23:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15051

      bset 37 минут назад

      Очень медленно у нас появляются грамотные руководители во главе клубов, буквально раз в 10 лет. Хочется пожелать Уфе привезти британцев на матчи еврокубков, чтобы те обалдели от дальности перелета))

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      Рейтинг: +10484

      KLIM777 2 часа назад

      Неужели у кого-то есть мозги и понимают, что для нашего климата подойдут только стадионы с крышей, а не безобразие которое настроили.

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