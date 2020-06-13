«Уфа»: «В течение нескольких лет точно построим стадион с крышей»

Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительского совета «Уфы», в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале заверил, что вскоре у клуба появится новый стадион. Действующая арена «Нефтяник» вмещает 11 тысяч зрителей.
– Строить будете новый стадион?
– Да, конечно, будем. У нас есть очень хороший проект. Будем строить стадион с крышей. Это вопрос нескольких лет. Мы это сделаем точно. Пресловутый коронавирус нас немного выбил.
- Чистая трансферная прибыль «Уфы» за последние два года составила более 11 миллионов евро.
- «Уфа» в таблице идет девятой.
- 21 июня уфимцы проведут домашний матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова».
Источник: Бомбардир.ру