«Уфа»: «В течение нескольких лет точно построим стадион с крышей»

Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительского совета «Уфы», в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале заверил, что вскоре у клуба появится новый стадион. Действующая арена «Нефтяник» вмещает 11 тысяч зрителей.

– Строить будете новый стадион?

– Да, конечно, будем. У нас есть очень хороший проект. Будем строить стадион с крышей. Это вопрос нескольких лет. Мы это сделаем точно. Пресловутый коронавирус нас немного выбил.