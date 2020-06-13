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    Агент Борре опроверг интерес со стороны «Зенита»

    Хельмут Веннин, агент нападающего «Ривер Плейт» Рафаэля Сантоса Борре, отрицает, что на его клиента претендует «Зенит».

    «Интерес к Борре со стороны «Зенита»? Нет, это неправда. Если будет хорошее предложение из России, то мы рассмотрим, пока такого нет», – сказал агент.

    • Колумбиец выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
    • В активе форварда 35 голов и 13 ассистов в 100 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
    • В прошлом году сообщалось об интересе к Борре со стороны «Спартака» и «Динамо».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: -108

      Аденн 2 часа назад

      хельмуту видимо даже неприятно стало, что помойка под названием бЗенит интересуется его игроком. бу-га-га

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