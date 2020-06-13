Агент Борре опроверг интерес со стороны «Зенита»

Хельмут Веннин, агент нападающего «Ривер Плейт» Рафаэля Сантоса Борре, отрицает, что на его клиента претендует «Зенит».

«Интерес к Борре со стороны «Зенита»? Нет, это неправда. Если будет хорошее предложение из России, то мы рассмотрим, пока такого нет», – сказал агент.