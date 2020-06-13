Агент Борре опроверг интерес со стороны «Зенита»

Хельмут Веннин, агент нападающего «Ривер Плейт» Рафаэля Сантоса Борре, отрицает, что на его клиента претендует «Зенит».
«Интерес к Борре со стороны «Зенита»? Нет, это неправда. Если будет хорошее предложение из России, то мы рассмотрим, пока такого нет», – сказал агент.
- Колумбиец выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
- В активе форварда 35 голов и 13 ассистов в 100 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
- В прошлом году сообщалось об интересе к Борре со стороны «Спартака» и «Динамо».
Источник: Sport24