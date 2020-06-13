«Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борре

Нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Сантос Борре стал трансферной целью «Зенита».
Сообщается, что петербургский клуб готов подписать 24-летнего футболиста, у которого через год истекает контракт.
- Колумбиец выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
- В активе форварда 35 голов и 13 ассистов в 100 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
- В прошлом году сообщалось об интересе к Борре со стороны «Спартака» и «Динамо».
Источник: La Banda Deportiva
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