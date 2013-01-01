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    «Зенит» интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борре

    Нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Сантос Борре стал трансферной целью «Зенита».

    Сообщается, что петербургский клуб готов подписать 24-летнего футболиста, у которого через год истекает контракт.

    • Колумбиец выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
    • В активе форварда 35 голов и 13 ассистов в 100 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
    • В прошлом году сообщалось об интересе к Борре со стороны «Спартака» и «Динамо».

    Источник: La Banda Deportiva

    Колумбийская радиостанция. Имеет собственный сайт, на котором публикуются эксклюзивные новости и интервью. Аудитория в твиттере превышает 47 тысяч подписичков.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3263

      Давид59 1 час назад

      Каждой ... по паре. Надо ещё бразильца поискать

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      Рейтинг: +386

      valkam72 1 час назад

      Борре - это Боратом чтоль. Так и до паддле с аларрме дойдут. Позор, короче, педикулёзным.

      0
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      Рейтинг: +3989

      Рубинище 1 час назад

      А лимит?-не не слышали.

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      Рейтинг: +3263

      Давид59 > Рубинище 1 час назад

      В лимите измения. Со следующего сезона в заявке 8 + 17

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      Рейтинг: +2780

      alarm 2 часа назад

      ну вот и замена азмуну/кокорину подъехала. и не зулус! стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +13

      vsespartak01 > alarm 44 минуты назад

      собака лаяла на колю фраера!намордник один хлебало простудишь!привет от второго!

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