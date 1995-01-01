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    Главные новости дня. В ЦСКА может перейти игрок СПАЛа Стрефезза, Моуринью хотел заполучить Дзюбу

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4276

      САДЫЧОК 1 час назад

      Моуринью хотел заполучить Дзюбу..Только ШИЗИК мог это сказать и шизики верить этому !

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