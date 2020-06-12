Главные новости дня. В ЦСКА может перейти игрок СПАЛа Стрефезза, Моуринью хотел заполучить Дзюбу

Metaratings: ЦСКА заинтересовался хавбеком СПАЛа Стрефеззой.

Bild: оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в Лиссабоне. В том числе и ответные игры 1/8 финала.

Журналист Скира: «Интер» предлагает Тонали контракт с зарплатой 2,5 миллиона.

«Спорт-Экспресс»: ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля.

Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел».

В 2018 году Мещеряков заблокировал переход Дзюбы в «Локомотив» из-за плохого имиджа игрока.

Metaratings: Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год с учетом бонусов.

Мещеряков: «4 миллиона зарплаты и 1 миллион за аренду Дзюбы «Локомотив» себе позволить не мог».

Экс-тренер Головина: «Деньги за Сашу получили те, кто к нему отношения не имеет. Все в шоке».