Экс-тренер Головина: «Деньги за Сашу получили те, кто к нему отношения не имеет. Все в шоке»

Сергей Васютин, бывший тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, раскритиковал РФС за распределение солидарных выплат от трансфера футболиста из ЦСКА во французский клуб.

– Сергей Николаевич, наконец, завершена процедура получения отчислений от трансфера Головина. До вас что-то дойдет?

– Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет. Ну, при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он по просьбе папы два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу – и все. Пусть они в Осинниках хотя бы один тренировочный журнал с Сашиной фамилией найдут...

Еще один адресат – МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже к Головину никакого отношения не имеет! Это комплексная спортивная школа, где есть отделения по различным видам спорта. Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет – с 2010-го по 2016-й, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего. Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ. Это напоминает «Мертвые души» Гоголя.

– Почему так получилось?

– Не знаю. Мы отправляли на имя президента РФС Александра Дюкова все необходимые документы. В них указано, когда Саша поступил к нам на учебу, когда закончил училище. От нас он и ушел в ЦСКА. Пришел ответ из РФС на имя нашего директора, что документы передали такому-то специалисту, он занимается этим делом.

Но итог такой – деньги получили те, кто не должен был получить. Это просто дискредитация РФС! Все в шоке – родители Саши, он сам. Он два дня назад улетел во Францию. Мы с ним общались на эту тему. Я сказал: «Сань, пока не встревай в эту историю». Хотя, думаю, его слово было бы последним.