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    Экс-тренер Головина: «Деньги за Сашу получили те, кто к нему отношения не имеет. Все в шоке»

    Сергей Васютин, бывший тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, раскритиковал РФС за распределение солидарных выплат от трансфера футболиста из ЦСКА во французский клуб.

    – Сергей Николаевич, наконец, завершена процедура получения отчислений от трансфера Головина. До вас что-то дойдет?

    – Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет. Ну, при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он по просьбе папы два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу – и все. Пусть они в Осинниках хотя бы один тренировочный журнал с Сашиной фамилией найдут...

    Еще один адресат – МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже к Головину никакого отношения не имеет! Это комплексная спортивная школа, где есть отделения по различным видам спорта. Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет – с 2010-го по 2016-й, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего. Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ. Это напоминает «Мертвые души» Гоголя.

    – Почему так получилось?

    – Не знаю. Мы отправляли на имя президента РФС Александра Дюкова все необходимые документы. В них указано, когда Саша поступил к нам на учебу, когда закончил училище. От нас он и ушел в ЦСКА. Пришел ответ из РФС на имя нашего директора, что документы передали такому-то специалисту, он занимается этим делом.

    Но итог такой – деньги получили те, кто не должен был получить. Это просто дискредитация РФС! Все в шоке – родители Саши, он сам. Он два дня назад улетел во Францию. Мы с ним общались на эту тему. Я сказал: «Сань, пока не встревай в эту историю». Хотя, думаю, его слово было бы последним.

    • «Монако» заплатил за российского хавбека 30 миллионов евро.
    • В составе монегасков Головин за два сезона провел 65 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2530

      Павелий 41 минуту назад

      Мне кажется, что после такого Дюков должен написать заявление в ближайший рабочий день.

      1
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      Рейтинг: +4679

      JTherry > Павелий 18 минут назад

      попробуй уйди от такого станка - пилорамой РФС зовется)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5854

      Антибиотик 48 минут назад

      Очень хочется по этой теме узнать правду, пусть кого-то посадят или если всё это клевета, то пусть за эти слова хотя бы административно кого-то накажут. Что за чиновники?! Хрен докопаешься до истины!

      2
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      Рейтинг: +1209

      mahan 55 минут назад

      всем давно уже понятно, что в рфс давно уже пора всех разгонять и менять полностью футбольную систему в стране.

      2
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      Рейтинг: +2770

      solodealer 1 час назад

      ПУТИНИАДА...
      Это - из за одного футболиста...
      А в экономике и стране: Роскосмос (Восточный), Платон, Шиес, МH -17, Северный поток, Сила Сибири...
      Просто тошниловка...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2686

      Томик > solodealer 1 час назад

      Каждый на своём месте хочет денег урвать, а виноват у вас всегда Путин. Причём больше всех всегда недовольны именно те, кто бы ещё больше украл, но, ****, не дают. Да и не умеют даже красть, скорее всего, только ныть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2530

      Павелий > solodealer 40 минут назад

      Причём здесь МН-17?

      1
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      Рейтинг: +728

      кто там > Томик 12 минут назад

      очередь на обнуление занял?

      0
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      Рейтинг: +1450

      Genz 1 час назад

      Этот Сергей васютин питарас и лгун. Было подробное объяснение, что в осиннках он начал свой путь и 6 лет занимался в ДЮСШ ,пото какое-то время в Ленинск-Кузнецком. Есть официальная документация и от РФС приезжали на Кузбасс и проверить рядом информацию

      0
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      Рейтинг: +1070

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      потому что надо не через жопу делать, а официально. Почему клуб, за который он сыграл два раза оформил документы, а тот клуб, где он вырос даже не в курсе был, что может на выплаты претендовать?

      2
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      Рейтинг: +338

      Соарес 1 час назад

      Позор воровской власти

      1
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      Рейтинг: +17019

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Россия... воруют... дураки и дороги...

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      Рейтинг: +57319

      Chernyi Lis 2 часа назад

      ну и про что я всегда твердил...система футбольная! и не только ..коррупционна стала ..мажорчики везде будут выше талантливых..

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      Рейтинг: +1936

      Snek 2 часа назад

      МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий - он там как бы год тренировался, я родом из этого города и знаю это.

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      Рейтинг: +79

      armen10 > Snek 2 часа назад

      Чтобы считаться воспитанником, необходимо в клубе провести 3 года.
      Год тренировался, и что? Там где 6 лет провел и где год, чей воспитанник?

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      Рейтинг: +57319

      Chernyi Lis > Snek 2 часа назад

      тренировался..где то сыграл по просьбе папочки -бухгалтера.. так и будет в жопееее футбол наш с в стране огромной..где коммунисты где Сталин!!

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