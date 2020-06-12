Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер Головина: «Деньги за Сашу получили те, кто к нему отношения не имеет. Все в шоке»

Экс-тренер Головина: «Деньги за Сашу получили те, кто к нему отношения не имеет. Все в шоке»

12 июня 2020, 17:55
21

Сергей Васютин, бывший тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, раскритиковал РФС за распределение солидарных выплат от трансфера футболиста из ЦСКА во французский клуб.

– Сергей Николаевич, наконец, завершена процедура получения отчислений от трансфера Головина. До вас что-то дойдет?

– Честно, я был об РФС лучшего мнения. Отчитались, что деньги всем отправили, что они такие хорошие. А деньги получат те, кто никакого отношения к Головину не имеет. Ну, при чем здесь Осинники, которым РФС предоставил часть выплат?! Саша никакого отношения к местной школе не имеет. Он по просьбе папы два раза сыграл за них в турнире по мини-футболу – и все. Пусть они в Осинниках хотя бы один тренировочный журнал с Сашиной фамилией найдут...

Еще один адресат – МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Эта школа тоже к Головину никакого отношения не имеет! Это комплексная спортивная школа, где есть отделения по различным видам спорта. Они Сашу видели только с трибуны, когда он играл за свою школу, где занимался 6 лет – с 2010-го по 2016-й, где получил диплом. Это наше Училище олимпийского резерва. Так вот мы, выходит, не получим ничего. Деньги, как я понимаю, уйдут в МБОУ. Это напоминает «Мертвые души» Гоголя.

– Почему так получилось?

– Не знаю. Мы отправляли на имя президента РФС Александра Дюкова все необходимые документы. В них указано, когда Саша поступил к нам на учебу, когда закончил училище. От нас он и ушел в ЦСКА. Пришел ответ из РФС на имя нашего директора, что документы передали такому-то специалисту, он занимается этим делом.

Но итог такой – деньги получили те, кто не должен был получить. Это просто дискредитация РФС! Все в шоке – родители Саши, он сам. Он два дня назад улетел во Францию. Мы с ним общались на эту тему. Я сказал: «Сань, пока не встревай в эту историю». Хотя, думаю, его слово было бы последним.

  • «Монако» заплатил за российского хавбека 30 миллионов евро.
  • В составе монегасков Головин за два сезона провел 65 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1591974759
Ну вот, РФС по своей привычке сам распределяет деньги, кому считает нужным, а не тем кому положено.
Ответить
Snek
1591974914
МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий - он там как бы год тренировался, я родом из этого города и знаю это.
Ответить
Chernyi Lis
1591975283
ну и про что я всегда твердил...система футбольная! и не только ..коррупционна стала ..мажорчики везде будут выше талантливых..
Ответить
DOCTOR PENALTY
1591975343
Россия... воруют... дураки и дороги...
Ответить
Соарес
1591976539
Позор воровской власти
Ответить
mahan
1591980334
всем давно уже понятно, что в рфс давно уже пора всех разгонять и менять полностью футбольную систему в стране.
Ответить
Антибиотик
1591980772
Очень хочется по этой теме узнать правду, пусть кого-то посадят или если всё это клевета, то пусть за эти слова хотя бы административно кого-то накажут. Что за чиновники?! Хрен докопаешься до истины!
Ответить
Павелий
1591981185
Мне кажется, что после такого Дюков должен написать заявление в ближайший рабочий день.
Ответить
Главные новости
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
4
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
1
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
8
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
13
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
1
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
2
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
12
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
24
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+