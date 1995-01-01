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    Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»

    Пресс-служба РФС сообщила о завершении процедуры получения солидарных выплат за трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.

    Средства были предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий.

    «Металлург-Кузбасс» деньги не получит в виду прекращения деятельности клуба – этой частью выплаты будет распоряжаться РФС.

    • «Монако» заплатил за российского хавбека 30 миллионов евро.
    • В составе монегасков Головин за два сезона провел 65 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2073

      Axe111 35 минут назад

      Шикарная инфа

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      Рейтинг: +4876

      Viper for CSKA 2 часа назад

      "Этой частью выплаты будет распоряжаться РФС". Ну всё, теперь уже нечем распоряжаться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15042

      bset 2 часа назад

      Два года прошло. Пока общественный резонанс не получила эта история, шевелиться не хотели. Пока у нас не научатся ЧУЖИЕ деньги отдавать, а не ждать, пока кто-то СВОЕ попросит, в стране ничего толкового не выйдет.

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