Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»

Пресс-служба РФС сообщила о завершении процедуры получения солидарных выплат за трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.

Средства были предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий.

«Металлург-Кузбасс» деньги не получит в виду прекращения деятельности клуба – этой частью выплаты будет распоряжаться РФС.