Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»

Пресс-служба РФС сообщила о завершении процедуры получения солидарных выплат за трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.
Средства были предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий.
«Металлург-Кузбасс» деньги не получит в виду прекращения деятельности клуба – этой частью выплаты будет распоряжаться РФС.
- «Монако» заплатил за российского хавбека 30 миллионов евро.
- В составе монегасков Головин за два сезона провел 65 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»