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  • В 2018 году Мещеряков заблокировал переход Дзюбы в «Локомотив» из-за плохого имиджа игрока

В 2018 году Мещеряков заблокировал переход Дзюбы в «Локомотив» из-за плохого имиджа игрока

12 июня 2020, 16:33
4

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы вели переговоры с Артемом Дзюбой. Какой он в переговорах?

– Дзюба – совершенно нормальный в переговорах. Абсолютно нормальный и вменяемый. Там ситуация была тяжелая – ему в «Зените» не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, еще что-то. Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали.

– Он вел переговоры без ведома «Зенита»?

– С ведома, конечно же. Нам не дали осуществить сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем [Семиным] были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего.

Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них озвучил позицию остальных. Это Анатолий наш [Мещеряков]. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».

– Как вы это объяснили Дзюбе?

– Я начал как-то выкручиваться. Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов [перейти в «Локомотив»], «Зенит» тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся. В итоге Дзюба ушел в тульский «Арсенал» и замечательно подготовился к чемпионату мира, выстрелил и стал суперзвездой.

Конечно, сейчас это все смотрится по-другому. Думается, что надо было рискнуть и сильнее давить. Урок я из этой истории извлек: если уверен, надо продавливать.

Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

Источник: Ютуб-канал «Футбольный Хейт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Геркус Илья
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1591969545
Сказка со счастливым концом. Для Локомотива.
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NewLife
1591971675
Какой в Локо умный трансферный комитет.
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wobaekat
1591973005
Зато какой хороший имидж у Мещерякова С Кикнадзе!
Ответить
PAREVG.
1591980400
Как говорилось в старой рекламе: имидж - ничто
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