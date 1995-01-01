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    В 2018 году Мещеряков заблокировал переход Дзюбы в «Локомотив» из-за плохого имиджа игрока

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Вы вели переговоры с Артемом Дзюбой. Какой он в переговорах?

    – Дзюба – совершенно нормальный в переговорах. Абсолютно нормальный и вменяемый. Там ситуация была тяжелая – ему в «Зените» не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, еще что-то. Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали.

    – Он вел переговоры без ведома «Зенита»?

    – С ведома, конечно же. Нам не дали осуществить сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем [Семиным] были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего.

    Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них озвучил позицию остальных. Это Анатолий наш [Мещеряков]. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».

    – Как вы это объяснили Дзюбе?

    – Я начал как-то выкручиваться. Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов [перейти в «Локомотив»], «Зенит» тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся. В итоге Дзюба ушел в тульский «Арсенал» и замечательно подготовился к чемпионату мира, выстрелил и стал суперзвездой.

    Конечно, сейчас это все смотрится по-другому. Думается, что надо было рискнуть и сильнее давить. Урок я из этой истории извлек: если уверен, надо продавливать.

    Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Хейт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +756

      wobaekat 28 секунд назад

      Зато какой хороший имидж у Мещерякова С Кикнадзе!

      0
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      Рейтинг: +296

      NewLife 22 минуты назад

      Какой в Локо умный трансферный комитет.

      1
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      Рейтинг: +17016

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Сказка со счастливым концом. Для Локомотива.

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