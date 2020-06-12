В 2018 году Мещеряков заблокировал переход Дзюбы в «Локомотив» из-за плохого имиджа игрока

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы вели переговоры с Артемом Дзюбой. Какой он в переговорах?

– Дзюба – совершенно нормальный в переговорах. Абсолютно нормальный и вменяемый. Там ситуация была тяжелая – ему в «Зените» не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, еще что-то. Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали.

– Он вел переговоры без ведома «Зенита»?

– С ведома, конечно же. Нам не дали осуществить сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем [Семиным] были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего.

Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них озвучил позицию остальных. Это Анатолий наш [Мещеряков]. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».

– Как вы это объяснили Дзюбе?

– Я начал как-то выкручиваться. Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов [перейти в «Локомотив»], «Зенит» тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся. В итоге Дзюба ушел в тульский «Арсенал» и замечательно подготовился к чемпионату мира, выстрелил и стал суперзвездой.

Конечно, сейчас это все смотрится по-другому. Думается, что надо было рискнуть и сильнее давить. Урок я из этой истории извлек: если уверен, надо продавливать.

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