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  • Metaratings: Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год с учетом бонусов

Metaratings: Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год с учетом бонусов

12 июня 2020, 16:45
18

Стал известен размер зарплаты генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

По информации Metaratings, московский клуб платит функционеру 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.

При этом бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае побед команды в различных турнирах, а также при попадании в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

  • «Спартак» назначил Цорна на пост генерального директора летом 2019 года.
  • По итогам 22 туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В полуфинале Кубка России столичная команда сыграет в гостях с «Зенитом».

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1591969825
"Бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае".... звучит БЕЗУМНО!
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ilichkadr
1591971622
3288 евро в день, в рублях - 260 тыщ. Ну, очень скромно, хотя на пропитание должно хватать.
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житель СПб
1591985580
Не сторонник без необходимости раздавать народные деньги иностранцам. Ладно - тренер, ладно - талантливые игроки, а уж "эффективных менеджеров" у нас и в России достаточно.
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Иван Петров 1986
1591985727
Ну конечно - раз такие зарплаты у этих многочисленных бездарей, то на всех остальных простых смертных денег никогда не хватит.
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Freyd
1592029256
На сайте ток любят считать ЧУЖИИ деньги
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