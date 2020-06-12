Metaratings: Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год с учетом бонусов

Стал известен размер зарплаты генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.
По информации Metaratings, московский клуб платит функционеру 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.
При этом бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае побед команды в различных турнирах, а также при попадании в Лигу чемпионов или Лигу Европы.
- «Спартак» назначил Цорна на пост генерального директора летом 2019 года.
- По итогам 22 туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- В полуфинале Кубка России столичная команда сыграет в гостях с «Зенитом».
Источник: Metaratings
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