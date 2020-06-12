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    Metaratings: Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год с учетом бонусов

    Стал известен размер зарплаты генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

    По информации Metaratings, московский клуб платит функционеру 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    При этом бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае побед команды в различных турнирах, а также при попадании в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

    • «Спартак» назначил Цорна на пост генерального директора летом 2019 года.
    • По итогам 22 туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В полуфинале Кубка России столичная команда сыграет в гостях с «Зенитом».

    Источник: Metaratings

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    12.06.2020 16:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 13 июня 2020, 09:20

      На сайте ток любят считать ЧУЖИИ деньги

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 12 июня 2020, 21:15

      Ну конечно - раз такие зарплаты у этих многочисленных бездарей, то на всех остальных простых смертных денег никогда не хватит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июня 2020, 21:13

      Не сторонник без необходимости раздавать народные деньги иностранцам. Ладно - тренер, ладно - талантливые игроки, а уж "эффективных менеджеров" у нас и в России достаточно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > житель СПб 12 июня 2020, 21:33

      точно, при этом самые "эффективные менеджеры" - Сечин и Миллер)) только ленивый не написал про их "эффективность" по распилу "народного достояния"...

      4
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > житель СПб 13 июня 2020, 08:56

      а где там народные деньги?просто я к тому что национализации пока не было!!

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Freyd 13 июня 2020, 17:40

      Поясняю: ст. 9 Конституции Российской Федерации: "Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории". Не думаю, что Цорн - это моя и других "основа жизни и деятельности". (Дело, конечно, не только в Цорне...).

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      Рейтинг: +3493

      serhio80 > житель СПб 13 июня 2020, 20:25

      Не питерским про конституцию писать)

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > JTherry 13 июня 2020, 21:10

      Тут особо не возразишь... Но и Федун - из той же "грядки"!

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > serhio80 13 июня 2020, 21:15

      Это Вы уже мне пытаетесь что-то указывать? Вы, который прошелся по блокадникам на другом комментарии? Все здесь знают - я стараюсь писать корректно, объективно и уважительно. И уж о Конституции я писать могу - без Ваших неуважительных комментариев по этому поводу. Есть что по существу - пожалуйста, и в корректной форме. Не можете - здесь Вам делать нечего.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > житель СПб 13 июня 2020, 22:11

      Вообще то у Цорна российское гражданство.

      2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 12 июня 2020, 21:02

      Хорошая зарплата, ничего не скажешь.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 12 июня 2020, 17:20

      3288 евро в день, в рублях - 260 тыщ. Ну, очень скромно, хотя на пропитание должно хватать.

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 12 июня 2020, 16:50

      "Бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае".... звучит БЕЗУМНО!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 12 июня 2020, 18:47

      Но самое главное, что бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае ПОБЕДЫ КОМАНДЫ В ..., подчеркиваю,
      КОМАНДЫ.

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