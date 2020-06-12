Metaratings: Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 миллиона в год с учетом бонусов

Стал известен размер зарплаты генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

По информации Metaratings, московский клуб платит функционеру 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.

При этом бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае побед команды в различных турнирах, а также при попадании в Лигу чемпионов или Лигу Европы.