Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Bild: оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в Лиссабоне. В том числе и ответные игры 1/8 финала

    В Лиссабоне состоится финальный турнир Лиги чемпионов и ответные матчи 1/8 финала, сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

    В столице Португалии пройдут перенесенные из-за пандемии коронавируса игры «Манчестер Сити»«Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария»«Челси» (первый матч – 3:0), «Ювентус»«Лион» (первый матч – 0:1) и «Барселона»«Наполи» (первый матч – 1:1).

    Источник: Billd

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10160

      Cules2013 1 минуту назад

      бред какой-то, и по срокам, и по сути

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1379

      FRZZ 55 минут назад

      Что-то не совсем справедливо получается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Правило гола в гостях похоже отменяется. Где логика? К августу можно и на своих стадионах со зрителями сыграть. В чем смысл тогда игр дома и в гостях?) Например, сериа а завершается 7 августа. Как Ювентус и Наполи успеют сыграть 8-9?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3257

      Давид59 1 час назад

      А что там касательно зрителей? Ещё думают?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76969
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru