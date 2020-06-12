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  • Bild: оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в Лиссабоне. В том числе и ответные игры 1/8 финала

Bild: оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в Лиссабоне. В том числе и ответные игры 1/8 финала

12 июня 2020, 08:53
3

В Лиссабоне состоится финальный турнир Лиги чемпионов и ответные матчи 1/8 финала, сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

В столице Португалии пройдут перенесенные из-за пандемии коронавируса игры «Манчестер Сити»«Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария»«Челси» (первый матч – 3:0), «Ювентус»«Лион» (первый матч – 0:1) и «Барселона»«Наполи» (первый матч – 1:1).

Источник: Billd
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Челси Бавария Наполи
Комментарии (3)
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Давид59
1591941980
А что там касательно зрителей? Ещё думают?
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Cules2013
1591947276
бред какой-то, и по срокам, и по сути
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zigbert
1591981257
Трудно будет претворить этот график в жизнь.
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