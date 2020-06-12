Bild: оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в Лиссабоне. В том числе и ответные игры 1/8 финала

В Лиссабоне состоится финальный турнир Лиги чемпионов и ответные матчи 1/8 финала, сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

В столице Португалии пройдут перенесенные из-за пандемии коронавируса игры «Манчестер Сити» – «Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария» – «Челси» (первый матч – 3:0), «Ювентус» – «Лион» (первый матч – 0:1) и «Барселона» – «Наполи» (первый матч – 1:1).