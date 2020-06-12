Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «4 миллиона зарплаты и 1 миллион за аренду Дзюбы «Локомотив» себе позволить не мог»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему клуб в 2018 году не стал подписывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    Ранее бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус заявил, что форварда не взяли из-за плохого имиджа.

    «Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 миллиона евро зарплаты и 1 миллион евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог.

    А быть добрым за чужой счeт всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева«, – сказал Мещеряков.

    Семин: «Мы действительно хотели Дзюбу, но его кандидатуру забраковали»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2020 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 июня 2020, 12:19

      Скоро мы увидим для кого твы будешь добрым и за чей счет. Вместе с твоим грузином.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      dim29 12 июня 2020, 21:26

      а тульский арсенал смог позволить,пиз.дит как дышит,а дышит часто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 12 июня 2020, 20:38

      В тот период в сеть попало видео, где кока и дзюпа изображают усы, что и послужило причиной отказа. Также Геркус заявил, что Мещеряков не разбирается в футболе - причина отказа яснее ясного...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 июня 2020, 20:04

      Все познается в сравнении. Видимо Геркус был не самым плохим управленцем, если ставил выскочку Мещерякова на место!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 июня 2020, 18:51

      дзюба не виноват ни в чем как и другие..если такой пирамидный рынок пошел..хотя он стоит больше других конечно...но вот не приняли из за финансов это молодцы локо! это семин!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 12 июня 2020, 18:45

      то есть на баделя и йоветича деньги есть?! а каждый из них выходит дороже того дзюбы. при этом идет курс на омоложение

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 12 июня 2020, 18:17

      В тумбочках Локомотива не нашлось четыре млн евро.А Медведева купили или нет, я так и не понял. Кстати, а кем был тогда Медведев, премьером? Или ещё выше?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 12 июня 2020, 17:42

      Чо-то зюба из всех утюгов полез, похоже ща начнет на голосование зазывать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > NewLife 12 июня 2020, 18:05

      Дзюба до сих пор в себя придти не может из-за того, что Терешкова его опередила

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > vladimir-7 12 июня 2020, 18:19

      )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +578

      Armani nn > vladimir-7 12 июня 2020, 22:20

      Раунд б.ть .....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11