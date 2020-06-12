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  • Мещеряков: «4 миллиона зарплаты и 1 миллион за аренду Дзюбы «Локомотив» себе позволить не мог»

Мещеряков: «4 миллиона зарплаты и 1 миллион за аренду Дзюбы «Локомотив» себе позволить не мог»

12 июня 2020, 17:37
11

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему клуб в 2018 году не стал подписывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Ранее бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус заявил, что форварда не взяли из-за плохого имиджа.

«Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 миллиона евро зарплаты и 1 миллион евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог.

А быть добрым за чужой счeт всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева«, – сказал Мещеряков.

Семин: «Мы действительно хотели Дзюбу, но его кандидатуру забраковали»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Геркус Илья
Комментарии (11)
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NewLife
1591972932
Чо-то зюба из всех утюгов полез, похоже ща начнет на голосование зазывать.
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DOCTOR PENALTY
1591975060
В тумбочках Локомотива не нашлось четыре млн евро.А Медведева купили или нет, я так и не понял. Кстати, а кем был тогда Медведев, премьером? Или ещё выше?...
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absent32
1591976732
то есть на баделя и йоветича деньги есть?! а каждый из них выходит дороже того дзюбы. при этом идет курс на омоложение
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Chernyi Lis
1591977078
дзюба не виноват ни в чем как и другие..если такой пирамидный рынок пошел..хотя он стоит больше других конечно...но вот не приняли из за финансов это молодцы локо! это семин!
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Антибиотик
1591981468
Все познается в сравнении. Видимо Геркус был не самым плохим управленцем, если ставил выскочку Мещерякова на место!
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JTherry
1591983510
В тот период в сеть попало видео, где кока и дзюпа изображают усы, что и послужило причиной отказа. Также Геркус заявил, что Мещеряков не разбирается в футболе - причина отказа яснее ясного...
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dim29
1591986391
а тульский арсенал смог позволить,пиз.дит как дышит,а дышит часто.
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Hektor 84
1592039944
Скоро мы увидим для кого твы будешь добрым и за чей счет. Вместе с твоим грузином.
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