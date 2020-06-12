Мещеряков: «4 миллиона зарплаты и 1 миллион за аренду Дзюбы «Локомотив» себе позволить не мог»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему клуб в 2018 году не стал подписывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
Ранее бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус заявил, что форварда не взяли из-за плохого имиджа.
«Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 миллиона евро зарплаты и 1 миллион евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог.
А быть добрым за чужой счeт всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева«, – сказал Мещеряков.
Семин: «Мы действительно хотели Дзюбу, но его кандидатуру забраковали»
Источник: «Чемпионат»