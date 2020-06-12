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    Семин: «Мы действительно хотели Дзюбу, но его кандидатуру забраковали»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова экс-гендиректора клуба Ильи Геркуса о несостоявшемся переходе в московскую команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Геркус говорит правду. Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека брать, я всегда стараюсь поговорить с человеком, узнать, хочет ли он сам.

    Я разговаривал с Артемом. Но его переход не состоялся. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика и он должен был ехать в Тулу», – сказал Семин.

    • Речь идет о зимнем трансферном окне 2018 года.
    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает этим летом.
    • Семин в мае покинул «Локомотив», поскольку совет директоров клуба отказался продлевать с ним сотрудничество.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17016

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Иногда Палычу просто везло,

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