Семин: «Мы действительно хотели Дзюбу, но его кандидатуру забраковали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова экс-гендиректора клуба Ильи Геркуса о несостоявшемся переходе в московскую команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Геркус говорит правду. Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека брать, я всегда стараюсь поговорить с человеком, узнать, хочет ли он сам.

Я разговаривал с Артемом. Но его переход не состоялся. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика и он должен был ехать в Тулу», – сказал Семин.