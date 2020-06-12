Журналист Скира: «Интер» предлагает Тонали контракт с зарплатой 2,5 миллиона

«Интер» по-прежнему в переговорах с «Брешией» по поводу трансфера полузащитника Сандро Тонали.

Руководство миланского клуба предлагают 20-летнему игроку сборной Италии 5-летнее соглашение с зарплатой 2,5 миллиона евро вместе с бонусами.

По данным источника, переговоры с полузащитником находятся в продвинутой стадии.

«Брешиа» просит за футболиста 50 миллионов евро.