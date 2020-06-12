«Спорт-Экспресс»: ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

ЦСКА не принял окончательного решения по трансферу Вагнера Лава.
Московский клуб может договориться с 36-летним игроком не раньше середины июля. Решение будет напрямую зависеть от результатов ЦСКА в РПЛ после возобновления сезона, а именно от попадания или непопадания клуба в Лигу чемпионов.
Сообщалось, что Вагнер может подписать годичный контракт с ЦСКА с зарплатой 800 тысяч евро.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
Источник: «Спорт-Экспресс»