«Спорт-Экспресс»: ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

Вагнер, подписывал бы ты уже контракт с каким нибудь другим клубом. От этих евреев тебе ничего не светит.
А эти клоуны всё в лч метят для очередного позора, укротители Лудогорца, хех.
Тут флагман рос футбола с тратами как у целого поселения с Бенфикой справиться то не может, а тут дет сад имени гынера всё рвётся рекорды ставить новые. Ой да..
ЦСКА не принял окончательного решения по трансферу Вагнера Лава.
Московский клуб может договориться с 36-летним игроком не раньше середины июля. Решение будет напрямую зависеть от результатов ЦСКА в РПЛ после возобновления сезона, а именно от попадания или непопадания клуба в Лигу чемпионов.
Сообщалось, что Вагнер может подписать годичный контракт с ЦСКА с зарплатой 800 тысяч евро.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.