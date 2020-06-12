«Спорт-Экспресс»: ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

ЦСКА не принял окончательного решения по трансферу Вагнера Лава.

Московский клуб может договориться с 36-летним игроком не раньше середины июля. Решение будет напрямую зависеть от результатов ЦСКА в РПЛ после возобновления сезона, а именно от попадания или непопадания клуба в Лигу чемпионов.

Сообщалось, что Вагнер может подписать годичный контракт с ЦСКА с зарплатой 800 тысяч евро.