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    «Спорт-Экспресс»: ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

    ЦСКА не принял окончательного решения по трансферу Вагнера Лава.

    Московский клуб может договориться с 36-летним игроком не раньше середины июля. Решение будет напрямую зависеть от результатов ЦСКА в РПЛ после возобновления сезона, а именно от попадания или непопадания клуба в Лигу чемпионов.

    Сообщалось, что Вагнер может подписать годичный контракт с ЦСКА с зарплатой 800 тысяч евро.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +725

      кто там 1 час назад

      Вагнер, подписывал бы ты уже контракт с каким нибудь другим клубом. От этих евреев тебе ничего не светит.

      А эти клоуны всё в лч метят для очередного позора, укротители Лудогорца, хех.

      Тут флагман рос футбола с тратами как у целого поселения с Бенфикой справиться то не может, а тут дет сад имени гынера всё рвётся рекорды ставить новые. Ой да..

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      Рейтинг: +2767

      alarm > кто там 29 минут назад

      рыло замаскированное, бенфика дороже в 2 раза.

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