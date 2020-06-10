«Майнц» ответил болельщику, который сдал свой абонемент

Болельщик «Майнца» сдал свой абонемент, объяснив это большим количеством иностранцев в команде.

«Последние несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с клубом, потому что у меня ощущение, что я на Кубке Африки, а не на немецкой Бундеслиге. Знаю, что сейчас начнется, но я ни в коем случае не расист. Но это перебор.

В последних турах в старте было девять чернокожих футболистов, а немецким талантам предоставляют все меньше и меньше шансов. Это уже не тот клуб, который был дорог моему сердцу все эти годы», – объяснил свое решение болельщик.

«Майнц» ответил болельщику: «Обычно мы сожалеем, что кто-то хочет отказаться от абонемента свой абонемент, и отчаянно боремся за каждого нашего члена, но в этом случае никаких сожалений нет.

Расизм проявляется тогда, когда распространяются мысли о нем – не только тогда, когда кто-то называет себя расистом – это как раз происходит не очень часто.

Вы правы: вы не можете отождествлять себя с нашим клубом. Для нас цвет кожи и любая другая черта не играют никакой роли. Для нас важно, чтобы человек оставался человеком и разделял наши ценности. Таким людям рады в нашем сообществе.

Мы приветствуем ваш отказ от членства, потому что указанные вами причины не соответствуют ценностям, на которых базируется наш клуб», – говорится в заявлении «Майнца».