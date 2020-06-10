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«Майнц» ответил болельщику, который сдал свой абонемент

10 июня 2020, 11:23
5

Болельщик «Майнца» сдал свой абонемент, объяснив это большим количеством иностранцев в команде.

«Последние несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с клубом, потому что у меня ощущение, что я на Кубке Африки, а не на немецкой Бундеслиге. Знаю, что сейчас начнется, но я ни в коем случае не расист. Но это перебор.

В последних турах в старте было девять чернокожих футболистов, а немецким талантам предоставляют все меньше и меньше шансов. Это уже не тот клуб, который был дорог моему сердцу все эти годы», – объяснил свое решение болельщик.

«Майнц» ответил болельщику: «Обычно мы сожалеем, что кто-то хочет отказаться от абонемента свой абонемент, и отчаянно боремся за каждого нашего члена, но в этом случае никаких сожалений нет.

Расизм проявляется тогда, когда распространяются мысли о нем – не только тогда, когда кто-то называет себя расистом – это как раз происходит не очень часто.

Вы правы: вы не можете отождествлять себя с нашим клубом. Для нас цвет кожи и любая другая черта не играют никакой роли. Для нас важно, чтобы человек оставался человеком и разделял наши ценности. Таким людям рады в нашем сообществе.

Мы приветствуем ваш отказ от членства, потому что указанные вами причины не соответствуют ценностям, на которых базируется наш клуб», – говорится в заявлении «Майнца».

Источник: Официальный сайт «Майнца»
Германия. Бундеслига Майнц
Комментарии (5)
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DeStar
1591781008
майнц просто на фоне погромов в сша решил даже не пытаться оправдаться) а также подлизал как это делают сейчас все, кланяются им, ноги моют в тазиках, че там еще за бред творится)
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Cules2013
1591784583
Правда где-то посередине между позициями клуба и болельщика
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Hektor 84
1591806140
В чем то и болела прав
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general.lizyukov
1591813090
Болела расист, клуб г.ндоны.
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zigbert
1591877249
Да что уж говорить если сами немцы чернеют на глазах.
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