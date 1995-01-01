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    «Рубин» подписал Меркулова

    Защитник Михаил Меркулов, у которого истек срок соглашения с «Уралом», перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

    «Соглашение рассчитано на два года. Добро пожаловать в рубиновую семью!» – сообщается на сайте казанского клуба.

    • Меркулов – воспитанник камышинского и волгоградского футбола.
    • Выступал за «Ротор» (Волгоград), «Энергия» (Волжский), «Митос» (Новочеркасск), «Байкал» (Иркутск), «Урал» (Екатеринбург).
    • За клуб из Екатеринбурга, за который сыграл 98 матчей.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +728

      кто там 1 час назад

      Так рубину же запрещено регать игроков да и Меркулов играть не сможет до след сезона?
      А...... я забыл.. это ЦГК одни жмоты сидят. С подписанием игрока, рубин!

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    sv1969
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