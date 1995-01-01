«Рубин» подписал Меркулова

Так рубину же запрещено регать игроков да и Меркулов играть не сможет до след сезона?
А...... я забыл.. это ЦГК одни жмоты сидят. С подписанием игрока, рубин!
Защитник Михаил Меркулов, у которого истек срок соглашения с «Уралом», перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
«Соглашение рассчитано на два года. Добро пожаловать в рубиновую семью!» – сообщается на сайте казанского клуба.
- Меркулов – воспитанник камышинского и волгоградского футбола.
- Выступал за «Ротор» (Волгоград), «Энергия» (Волжский), «Митос» (Новочеркасск), «Байкал» (Иркутск), «Урал» (Екатеринбург).
- За клуб из Екатеринбурга, за который сыграл 98 матчей.
Официально! Михаил Меркулов подписал контакт с «Рубином»Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на два года.Михаил, добро пожаловать! https://t.co/BZGO4vHpKY pic.twitter.com/wzMlXTVpOw— «Рубин» Казань (@fcrk) 9 июня 2020 г.