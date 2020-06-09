«Рубин» подписал Меркулова

Защитник Михаил Меркулов, у которого истек срок соглашения с «Уралом», перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
«Соглашение рассчитано на два года. Добро пожаловать в рубиновую семью!» – сообщается на сайте казанского клуба.
- Меркулов – воспитанник камышинского и волгоградского футбола.
- Выступал за «Ротор» (Волгоград), «Энергия» (Волжский), «Митос» (Новочеркасск), «Байкал» (Иркутск), «Урал» (Екатеринбург).
- За клуб из Екатеринбурга, за который сыграл 98 матчей.
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Источник: Официальный сайт «Рубина»