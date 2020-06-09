«Рубин» подписал Меркулова

Защитник Михаил Меркулов, у которого истек срок соглашения с «Уралом», перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

«Соглашение рассчитано на два года. Добро пожаловать в рубиновую семью!» – сообщается на сайте казанского клуба.

Меркулов – воспитанник камышинского и волгоградского футбола.

Выступал за «Ротор» (Волгоград), «Энергия» (Волжский), «Митос» (Новочеркасск), «Байкал» (Иркутск), «Урал» (Екатеринбург).

За клуб из Екатеринбурга, за который сыграл 98 матчей.