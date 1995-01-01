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    Количество зрителей на матчах РПЛ могут увеличить после возобновления сезона

    Регламент возобновления сезона РПЛ, утвержденный на заседании исполкома РФС, предполагает возможное увеличение количества зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

    «Увеличение количества зрителей возможно при улучшении соответствующей ситуации», – сказал собеседник.

    • С согласия региональных властей на матчах РПЛ допускается присутствие 10% зрителей от общей вместимости стадиона.
    • Чемпионат России возобновится 19 июня.

    Слуцкий: «Заполнять на десять процентов стадионы – смелое решение. Играть без зрителей – это ужасно»

    Источник: ТАСС

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