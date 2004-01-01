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    Слуцкий: «Заполнять на десять процентов стадионы – смелое решение. Играть без зрителей – это ужасно»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поддерживает решение РФС заполнять стадионы с возобновлением РПЛ на десять процентов. Ограничения будут сохраняться, пока не закончится пандемия коронавируса.

    «Отличная информация, что стадионы будут заполнять на десять процентов. У меня есть опыт игры без болельщиков, это ужасно. Совсем другие ощущения.

    Уверен, что удастся соблюсти все нормы и правила безопасности. Это смелое решение, я его поддерживаю», – сказал Слуцкий пресс-службе казанцев.

    • По всему миру от инфекции умерло более 350000 человек.
    • «Рубин» в таблице идет 14-м.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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