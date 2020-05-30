Слуцкий: «Заполнять на десять процентов стадионы – смелое решение. Играть без зрителей – это ужасно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поддерживает решение РФС заполнять стадионы с возобновлением РПЛ на десять процентов. Ограничения будут сохраняться, пока не закончится пандемия коронавируса.

«Отличная информация, что стадионы будут заполнять на десять процентов. У меня есть опыт игры без болельщиков, это ужасно. Совсем другие ощущения.

Уверен, что удастся соблюсти все нормы и правила безопасности. Это смелое решение, я его поддерживаю», – сказал Слуцкий пресс-службе казанцев.