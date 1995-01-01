Дюков: «Возобновление РПЛ – сигнал о возвращении к обычной жизни»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возобновление российской Премьер-лиги, которое произойдет 19 июня.

«Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ – сигнал о возвращении к обычной жизни. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду врачей, медицинских работников и волонтеров», – приводит пресс-служба РФС слова Дюкова.