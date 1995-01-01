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    Дюков: «Возобновление РПЛ – сигнал о возвращении к обычной жизни»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возобновление российской Премьер-лиги, которое произойдет 19 июня.

    «Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ – сигнал о возвращении к обычной жизни. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду врачей, медицинских работников и волонтеров», – приводит пресс-служба РФС слова Дюкова.

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1671

      neim 1 час назад

      В Москве может быть да, поскольку снижение роста заболеваемости на лицо и перспектива благоприятная.
      Но поражает обезьянническое поведение властей в регионах, которые глядя на Москву, пытаются "соответствовать" и уподобляются властям московским в снижении требовательности к режиму самоизоляции при росте заболеваемости на местах.
      Дебилы в общем.

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