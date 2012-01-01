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    Н'Жи: «Ничего общего между ЦСКА и «Динамо» нет. Ошибку совершил журналист, который брал у меня интервью»

    Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи заявил, что в интервью Radio Sport Info он не путал клуб, за который выступает.

    В печатной версии приводились следующие слова камерунца: «Мне хорошо в ЦСКА, и я сосредоточен на завершении сезона».

    «Это не моя ошибка. Еe совершил журналист, который брал у меня интервью. Я сказал, что счастлив в «Динамо» и готов помогать клубу, а он почему-то написал – ЦСКА. Ничего общего между этими клубами нет, поэтому даже не могу предположить, почему я мог бы совершить такую «ошибку».

    Не сильно разозлился на него, все могут ошибиться. Больше разозлила реакция людей, которые это перепечатывали. Хотелось бы, чтобы журналисты лучше проверяли информацию перед публикацией. В любом случае, мы уже разобрались: он извинился передо мной, клубом и болельщиками», – сказал Н'Жи.

    • Прошлым летом «Динамо» купило 26-летнего футболиста у «Марселя» за 6 миллионов евро.
    • В составе московской команды форвард забил один гол в 15 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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