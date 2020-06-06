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Форвард «Динамо» Н'Жи: «Мне хорошо в ЦСКА»

6 июня 2020, 12:29
24

Нападающий Клинтон Н'Жи в ходе интервью Radio Sport Info перепутал клуб, за который выступает.

Будучи игроком «Динамо», 26-летний камерунец заявил, что ему комфортно в ЦСКА.

«Я действительно получал предложения из разных клубов, даже из Англии. Тем не менее мне хорошо в ЦСКА, и я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, смогу помочь команде», – сказал футболист.

  • Прошлым летом «Динамо» купило Н'Жи у «Марселя» за 6 миллионов евро.
  • В составе московской команды форвард забил один гол в 15 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Источник: Radio Sport Info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Н'Жи Клинтон
Комментарии (24)
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СвинкаСправедливости
1591437010
Ржака)
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Руслан ДСЛЦЗ
1591438153
Скорее журналисты иностранные перепутали
Ответить
Давид59
1591439165
Он по-моему вообще не отличает названия клубов. Такой же казус был и с Прядкиным. Он приехал на Петровский вручать Зениту золотые медали и поздравил с чемпионством Динамо.
Ответить
Давид59
1591439421
Его назвали в честь президента США, который тоже имел подобные проблемы. Засыпая, называл жену Моникой
Ответить
кто там
1591443350
Всем хорошо в ЦСКА, если ты не в ЦСКА!
Ответить
Axe111
1591445778
УМОРА
Ответить
DOCTOR PENALTY
1591449130
Все кошки - Мурки, все собаки - Шарики. Он ведь Клинтон жи.
Ответить
BRO_football
1591452374
У Динамо как раз через тур будет матч с ЦСКА. Так что Н'жи непременно ещё успеет помочь
Ответить
Ивантеевец
1591467420
Спасибо, не дай Бог такое усиление!
Ответить
Hektor 84
1591469522
Это последствия самоизоляции или запой?
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