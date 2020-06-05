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    Форвард «Динамо» Н'Жи: «Мне хорошо в ЦСКА»

    Нападающий Клинтон Н'Жи в ходе интервью Radio Sport Info перепутал клуб, за который выступает.

    Будучи игроком «Динамо», 26-летний камерунец заявил, что ему комфортно в ЦСКА.

    «Я действительно получал предложения из разных клубов, даже из Англии. Тем не менее мне хорошо в ЦСКА, и я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, смогу помочь команде», – сказал футболист.

    • Прошлым летом «Динамо» купило Н'Жи у «Марселя» за 6 миллионов евро.
    • В составе московской команды форвард забил один гол в 15 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Radio Sport Info

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии13
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      Рейтинг: +700

      кто там 12 минут назад

      Всем хорошо в ЦСКА, если ты не в ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +1326

      Из Твери Леха 1 час назад

      вот собственно все отношение легов к российским клубам. а вы еще говорите, что они там за ромбик или еще что-нибудь играют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3194

      Давид59 1 час назад

      Его назвали в честь президента США, который тоже имел подобные проблемы. Засыпая, называл жену Моникой

      1
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      Рейтинг: +569

      Граф2019 1 час назад

      ни чего он не перепутал! форвард Динамо,хорошо в ЦСКА, любит Спартак, ходит на Зенит, а подтираеться сочами...

      0
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      Рейтинг: +3194

      Давид59 1 час назад

      Он по-моему вообще не отличает названия клубов. Такой же казус был и с Прядкиным. Он приехал на Петровский вручать Зениту золотые медали и поздравил с чемпионством Динамо.

      1
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      Рейтинг: +196

      NewLife 1 час назад

      В ЦСКА на гос. харчах всем хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6044

      Сильвербой 1 час назад

      Какая ему разница, за какой клуб он сидит на лавке!? Его уровень это ЛФЛ, а его посадили на ох..ный оклад в каком-то там клубе! Для чего ему еще что-то знать!?

      0
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      Рейтинг: +53

      Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      Скорее журналисты иностранные перепутали

      2
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      Рейтинг: +1961

      "supermax" > Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      скорее всего, но все-равно улыбнуло))

      0
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      Рейтинг: +9595

      DeStar 1 час назад

      блин. ну такое)

      1
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      Рейтинг: +280

      ZEVS71 1 час назад

      А в какой стране играет он знает?))

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