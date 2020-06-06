Форвард «Динамо» Н'Жи: «Мне хорошо в ЦСКА»

Нападающий Клинтон Н'Жи в ходе интервью Radio Sport Info перепутал клуб, за который выступает.
Будучи игроком «Динамо», 26-летний камерунец заявил, что ему комфортно в ЦСКА.
«Я действительно получал предложения из разных клубов, даже из Англии. Тем не менее мне хорошо в ЦСКА, и я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, смогу помочь команде», – сказал футболист.
- Прошлым летом «Динамо» купило Н'Жи у «Марселя» за 6 миллионов евро.
- В составе московской команды форвард забил один гол в 15 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Radio Sport Info