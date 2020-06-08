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  • «Планируем на шашлыки». Семья Погребняка вылечилась от коронавируса

«Планируем на шашлыки». Семья Погребняка вылечилась от коронавируса

8 июня 2020, 15:58
4

Вся семья нападающего «Урала» Павла Погребняка вылечилась от коронавируса. В планах – поездка на шашлыки, сообщила жена игрока Мария.

«Выписали в субботу всех. Мы замечательно [себя чувствуем]. На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.

Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», – сказала Погребняк каналу «360».

  • Игрок назвал дурачками тех, кто не верит в существование коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 374000 человек.
  • Сезон РПЛ планируют возобновить 19 июня.

Источник: телеканал «360»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (4)
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кто там
1591621764
Ну судя по Дибале, 2й раз заразиться короной можно, может со второй попытки вирусу удастся победить? Удачи ему(вирусу)). Читать новости от дровосека пашки как он 2ю ходку в больницу совершил нет желания.
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general.lizyukov
1591627414
Пашка, не шали. Поправляйтесь всей семьей да берегитесь. На шашлыки успеете ещё.
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paracetamol
1591632323
Паше здоровья! От шашлыков на природе еще никто не умирал!
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Hektor 84
1591640720
Еще с недельку назад со слов жены Пашка чуть ли не при смерти был, остальные члены семьи лежали с высокой температурой, скорая помощь не ехала! Трубила во все инстанции. И тут прям чудесное исцеление и шашлыки? Хайп словили. Жена Погребняка еще деревянней чем сам Паша. Пусть еще к Малахову на передачу сходят!
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