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    «Планируем на шашлыки». Семья Погребняка вылечилась от коронавируса

    Вся семья нападающего «Урала» Павла Погребняка вылечилась от коронавируса. В планах – поездка на шашлыки, сообщила жена игрока Мария.

    «Выписали в субботу всех. Мы замечательно [себя чувствуем]. На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.

    Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», – сказала Погребняк каналу «360».

    • Игрок назвал дурачками тех, кто не верит в существование коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 374000 человек.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 19 июня.

    Источник: телеканал «360»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2178

      general.lizyukov 24 минуты назад

      Пашка, не шали. Поправляйтесь всей семьей да берегитесь. На шашлыки успеете ещё.

      0
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      Рейтинг: +2681

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

      0
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      Рейтинг: +3337

      Борат 1 час назад

      свиной шашлык хорош в любое время года !
      я никогда не устану повторять е5 спртк е5 !
      гыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +729

      кто там 1 час назад

      Ну судя по Дибале, 2й раз заразиться короной можно, может со второй попытки вирусу удастся победить?
      Удачи ему(вирусу)).

      Читать новости от дровосека пашки как он 2ю ходку в больницу совершил нет желания.

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