«Планируем на шашлыки». Семья Погребняка вылечилась от коронавируса

Вся семья нападающего «Урала» Павла Погребняка вылечилась от коронавируса. В планах – поездка на шашлыки, сообщила жена игрока Мария.
«Выписали в субботу всех. Мы замечательно [себя чувствуем]. На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.
Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», – сказала Погребняк каналу «360».
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Источник: телеканал «360»