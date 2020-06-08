«Планируем на шашлыки». Семья Погребняка вылечилась от коронавируса

Вся семья нападающего «Урала» Павла Погребняка вылечилась от коронавируса. В планах – поездка на шашлыки, сообщила жена игрока Мария.

«Выписали в субботу всех. Мы замечательно [себя чувствуем]. На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.

Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом», – сказала Погребняк каналу «360».