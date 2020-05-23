Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Погребняк: «Кто не верит в существование коронавируса, тот дурачок»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк дал комментарий после заражения коронавирусом. Он поблагодарил за поддержку артиста Михаила Боярского.

    «Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», – сказал форвард «Р-Спорт».

    • В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
    • «Урал» занимает в чемпионате России десятое место.
    • По всему миру от инфекции умерло более 340000 человек.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2020 22:07
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1757

      serhio80 39 минут назад

      Паша, ты и без вируса дурачок)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3103

      Борат 57 минут назад

      У Паши 2 еврокубка , а у рылов 2 кубка матч-премьер ! Не будь как рылы, а то будет очень стыдно! Позор крючкохвостым ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4766

      Lester84 1 час назад

      Сам же Погреб недавно с женой без маски по супермаркету рассекал. Стоило заболеть - так сразу поверил. Вот что значит - пока гром не грянет, мужик не перекрестится

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru