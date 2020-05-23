Погребняк: «Кто не верит в существование коронавируса, тот дурачок»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк дал комментарий после заражения коронавирусом. Он поблагодарил за поддержку артиста Михаила Боярского.
«Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», – сказал форвард «Р-Спорт».
- В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
- «Урал» занимает в чемпионате России десятое место.
- По всему миру от инфекции умерло более 340000 человек.
Источник: «Р-Спорт»