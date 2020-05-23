Погребняк: «Кто не верит в существование коронавируса, тот дурачок»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк дал комментарий после заражения коронавирусом. Он поблагодарил за поддержку артиста Михаила Боярского.

«Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», – сказал форвард «Р-Спорт».