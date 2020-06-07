Metaratings: Вагнер Лав согласился на более чем двукратное сокращение зарплаты ради ЦСКА

Бразильский форвард Вагнер Лав готов получать в ЦСКА более чем в два раза меньше, чем в «Коринтиансе», пишет Metaratings.

Прежняя зарплата футболиста составляла 1,15 миллиона евро, тогда как в московском клубе он будет зарабатывать всего 500 тысяч евро в год. Другие клубы готовы были предложить игроку ту же зарплату, которую бразилец получал в «Коринтиансе», но Вагнер Лав отклонил все предложения, так как мечтает закончить карьеру в ЦСКА.

Нападающий должен объявить о своем переходе в понедельник.