Metaratings: Вагнер Лав согласился на более чем двукратное сокращение зарплаты ради ЦСКА

Бразильский форвард Вагнер Лав готов получать в ЦСКА более чем в два раза меньше, чем в «Коринтиансе», пишет Metaratings.
Прежняя зарплата футболиста составляла 1,15 миллиона евро, тогда как в московском клубе он будет зарабатывать всего 500 тысяч евро в год. Другие клубы готовы были предложить игроку ту же зарплату, которую бразилец получал в «Коринтиансе», но Вагнер Лав отклонил все предложения, так как мечтает закончить карьеру в ЦСКА.
Нападающий должен объявить о своем переходе в понедельник.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
Источник: Metaratings
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