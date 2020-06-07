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  • Metaratings: Вагнер Лав согласился на более чем двукратное сокращение зарплаты ради ЦСКА

Metaratings: Вагнер Лав согласился на более чем двукратное сокращение зарплаты ради ЦСКА

7 июня 2020, 18:02
16

Бразильский форвард Вагнер Лав готов получать в ЦСКА более чем в два раза меньше, чем в «Коринтиансе», пишет Metaratings.

Прежняя зарплата футболиста составляла 1,15 миллиона евро, тогда как в московском клубе он будет зарабатывать всего 500 тысяч евро в год. Другие клубы готовы были предложить игроку ту же зарплату, которую бразилец получал в «Коринтиансе», но Вагнер Лав отклонил все предложения, так как мечтает закончить карьеру в ЦСКА.

Нападающий должен объявить о своем переходе в понедельник.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Коринтианс Вагнер Лав
Комментарии (16)
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ruded
1591542454
красавчик, навсегда будет легендой клуба.
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САДЫЧОК
1591543303
Всяко лучше Вагнер Лав , чем Чалов энд компани в нападении !
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_Marqella_
1591543850
Классный игрок, интересно будет его посмотреть...но 36 лет для нападающего это многовато,вообщем чего гадать,посмотрим...
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кто там
1591544606
Если это так, то стыд и срам гынеру, а вот Вагнеру респект.
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ivany4
1591549628
Интересно будет на него посмотреть в 36. Было бы интересно узнать срок окончание его карьеры. А то получиться большой пиар, без помощи команде. Хотя бы на протяжение одного сезона поиграл.
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vka1970
1591551227
Тут в соседней новости уже и Думбия готов на ипподром на Песочной вернуться.Все молодые, перспективные !)))
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Сильвербой
1591551743
Это конечно же делает честь и ЦСКА, который взял возрастного игрока, и Вагнеру, который решил именно в этом клубе закончить карьеру! Но как же принципы, о которых тысячу раз говорили и Бабаев и Гинер, о подписании только молодых и перспективных!?
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Fan Loko mik
1591552441
Ему 14 июня 36!!!! Куда на...???????
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ilichkadr
1591558489
Пожалуй соглашусь с Вагнером (с его заветной мечтой) закончить карьеру в ЦСКА. Лав один из далеко не многих бразильцев, способных деньги противопоставить собственной совести и чести. Просто МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!!
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Валерий1965
1591560067
))) зачем это ЦСКА??? В любом случае - удачи и успеха)
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