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    Metaratings: Вагнер Лав согласился на более чем двукратное сокращение зарплаты ради ЦСКА

    Бразильский форвард Вагнер Лав готов получать в ЦСКА более чем в два раза меньше, чем в «Коринтиансе», пишет Metaratings.

    Прежняя зарплата футболиста составляла 1,15 миллиона евро, тогда как в московском клубе он будет зарабатывать всего 500 тысяч евро в год. Другие клубы готовы были предложить игроку ту же зарплату, которую бразилец получал в «Коринтиансе», но Вагнер Лав отклонил все предложения, так как мечтает закончить карьеру в ЦСКА.

    Нападающий должен объявить о своем переходе в понедельник.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии16
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      Рейтинг: +6059

      Сильвербой 4 минуты назад

      Это конечно же делает честь и ЦСКА, который взял возрастного игрока, и Вагнеру, который решил именно в этом клубе закончить карьеру! Но как же принципы, о которых тысячу раз говорили и Бабаев и Гинер, о подписании только молодых и перспективных!?

      0
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      Рейтинг: +13343

      vka1970 13 минут назад

      Тут в соседней новости уже и Думбия готов на ипподром на Песочной вернуться.Все молодые, перспективные !)))

      1
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      Рейтинг: +11220

      vladimir-7 > vka1970 55 секунд назад

      Думбия давно сообщал, что не против вернуться в ПФК ЦСКА.
      С удовольствием посмотрел бы на пару-Вагнр Лав и С Думбия.

      0
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      Рейтинг: +4551

      ivany4 40 минут назад

      Интересно будет на него посмотреть в 36.
      Было бы интересно узнать срок окончание его карьеры. А то получиться большой пиар, без помощи команде. Хотя бы на протяжение одного сезона поиграл.

      1
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      Рейтинг: +1438

      Genz 1 час назад

      С Лавом ЦСКА поменяется местами с Локомотивом. Пятые Локо будет играть переходные матчи за попадание в Ле. Не попадут и тогда Семина возвращают с геркусом ,а Кикнадзе на нары

      0
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      Рейтинг: -61

      Фанат Рубина > Genz 51 минуту назад

      только кик сможет навариться на трансфере миранчуков

      2
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      Рейтинг: +2659

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор хрякам!

      -4
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      Рейтинг: +2505

      АртурZaСМ > alarm 49 минут назад

      с.си бомжара

      2
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      Рейтинг: +4

      iurchenkoalek 1 час назад

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      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пенсий больших не бывает.

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      Рейтинг: +721

      кто там 2 часа назад

      Если это так, то стыд и срам гынеру, а вот Вагнеру респект.

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      Рейтинг: +589

      _Marqella_ 2 часа назад

      Классный игрок, интересно будет его посмотреть...но 36 лет для нападающего это многовато,вообщем чего гадать,посмотрим...

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      Рейтинг: +4262

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Всяко лучше Вагнер Лав , чем Чалов энд компани в нападении !

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