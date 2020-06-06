Вагнер Лав может в понедельник объявить о возвращении в ЦСКА

Геральдо Перейра, агент нападающего Вагнера Лава, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
«Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник», – сообщил агент.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
Источник: Sport24