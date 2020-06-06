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  • Вагнер Лав может в понедельник объявить о возвращении в ЦСКА

Вагнер Лав может в понедельник объявить о возвращении в ЦСКА

6 июня 2020, 08:17
20

Геральдо Перейра, агент нападающего Вагнера Лава, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник», – сообщил агент.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Коринтианс Вагнер Лав
Комментарии (20)
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vladimir-7
1591423067
Сомневаюсь, что Вагнер Лав вернется в ЦСКА, но если такое случится, то команда заиграет совсем по-другому и болельщики будут очень рады.
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кто там
1591424780
Вагнер + Думбия было бы шикарно. И на фиг этого чалова. Эти старички в свои то годы на 3 или 4 головы выше этого паспартиста.
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NewLife
1591425039
Ждем показа новых модных причесок и цвета волос.
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моэм
1591428650
Это ж какой уровень нашего футбола , если берём для усиления игры 36 летних?
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SPACE TRUCKIN
1591430786
возвращение такого игрока в любом случае большой плюс,в каком бы состоянии он не находился- и для клуба и для болельщиков...может федя проснётся...
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sergeyshubin
1591432498
Давно пора вернуться!!! Я думаю большая часть болельщиков будет рада такому возвращению
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vka1970
1591436633
Будет прикольно если всё таки вернётся.Он в свои 36 лет 100 очков вперёд даст нашим пешеходам.
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Krossmen73
1591448902
Не болею за ЦСКА,но рад за них и за Вагнера.Пусть он и возрастной,но это возвращение легенды и части большой истории клуба.Да и на поле ,думаю он точно не будет лишним,сможет показать некоторым рано зазвездившимся молодым как действительно нужно играть.В любом случае будет очень интересно на всё это посмотреть.Удачи В.Лав!!!
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CSKA471
1591453992
Это точно усиление!
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LIO1987
1591479546
Это просто реклама, ну по факту уже сделал все что мог мужик.
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