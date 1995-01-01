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    Сорокин: «Не жалею, что отказал «Зениту». Можно сорвать куш и года через три остаться никому не нужным»

    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин подтвердил, что мог перейти в «Зенит». Игрок сам предпочел остаться в Казани.

    — А «Зенит»?

    — Туда звали зимой 2019-го. Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани.

    — Почему?

    — Не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита».

    — А деньги?

    — Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш — и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую.

    — Как Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», отреагировал на срыв переговоров?

    — Спокойно. «Остаешься? Хорошо, работаем дальше». В Казани на меня никто не давил. Я не жалею, что отказал «Зениту». Уверен, в переходе минусов было больше, чем плюсов.

    • На рынке Сорокин стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ защитник провел 17 матчей.
    • «Краснодар» в таблице идет третьим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: -66

      Фанат Рубина 4 минуты назад

      Ну и правильно, не зря зенит называют кладбищем РПЛ, многим там ямы выкопана..

      1
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      Рейтинг: +469

      ziborock 11 минут назад

      Хоть один с мозгами! Щас бы пылил в Сочи вместо Краснодара!
      А вообще впервые вижу как уроженец СПБ отказывает Зениту!)))

      1
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      Рейтинг: -66

      Фанат Рубина > ziborock 3 минуты назад

      потому что мозг есть. и он воспитанник больше наш, и мне пох** что голубое отродье на это говорит..

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      Рейтинг: +1688

      mamba9090909 20 минут назад

      Кто в Зенит идёт ИГРАТЬ и развиваться, тот играет долго, а кто лишь куш сорвать, тот и становится никому не нужным.

      0
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      Рейтинг: +6909

      ilichkadr 21 минуту назад

      Далеко не факт, что можно в нашем чемпе сыграть в долгую, тем более не в родном клубе. Как бы через три-четыре года не оказаться никому не нужным и в Рубине. После Бердыева в Рубине мало кто задерживался более, чем на сезон.

      0
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      Рейтинг: +717

      Semenycch 36 минут назад

      Да, наверное, к лучшему, Зенит сэкономил на очередном Российском скамеечнике.

      0
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      Рейтинг: +1369

      Cleaner 40 минут назад

      И денег не получил и чемпионом не стал. Одни блин плюсы.)))

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      Рейтинг: +16943

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Три года ждать бы не пришлось. Три месяца - и ты в Сочи. **

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      Рейтинг: +3213

      Давид59 > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      И что шибко большая разница? Рубин или Сочи. В Сочи хоть заработать можно

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      Рейтинг: +3213

      Давид59 55 минут назад

      Он что, к гадалквм ходил? Кто знает? Может и заиграл бы в Зените? Если бы не заиграл, то хоть денег бы заработал.

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