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  • Сорокин: «Не жалею, что отказал «Зениту». Можно сорвать куш и года через три остаться никому не нужным»

Сорокин: «Не жалею, что отказал «Зениту». Можно сорвать куш и года через три остаться никому не нужным»

7 июня 2020, 12:36
13

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин подтвердил, что мог перейти в «Зенит». Игрок сам предпочел остаться в Казани.

— А «Зенит»?

— Туда звали зимой 2019-го. Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани.

— Почему?

— Не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита».

— А деньги?

— Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш — и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую.

— Как Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», отреагировал на срыв переговоров?

— Спокойно. «Остаешься? Хорошо, работаем дальше». В Казани на меня никто не давил. Я не жалею, что отказал «Зениту». Уверен, в переходе минусов было больше, чем плюсов.

  • На рынке Сорокин стоит 3 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ защитник провел 17 матчей.
  • «Краснодар» в таблице идет третьим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Краснодар Сорокин Егор
Комментарии (13)
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Давид59
1591528100
Он что, к гадалквм ходил? Кто знает? Может и заиграл бы в Зените? Если бы не заиграл, то хоть денег бы заработал.
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DOCTOR PENALTY
1591528959
Три года ждать бы не пришлось. Три месяца - и ты в Сочи. **
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ilichkadr
1591530144
Далеко не факт, что можно в нашем чемпе сыграть в долгую, тем более не в родном клубе. Как бы через три-четыре года не оказаться никому не нужным и в Рубине. После Бердыева в Рубине мало кто задерживался более, чем на сезон.
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mamba9090909
1591530231
Кто в Зенит идёт ИГРАТЬ и развиваться, тот играет долго, а кто лишь куш сорвать, тот и становится никому не нужным.
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Ziklop
1591533106
Семак слабый тренер, молодежь совсем в состав не ставит, да и состав не он на игру определяет, бардак в Зените.
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vka1970
1591534851
Какой умный парень. Явно не Дзюба.
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_Marqella_
1591544272
О боже,мы потеряли Сорокина...как же теперь Зенит без него будет..."умный" парень, решил с Рубином в ФНЛ поиграть...
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BarStep
1591554900
Просто трус и не уверенный в себе человек..
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