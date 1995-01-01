Сорокин: «Не жалею, что отказал «Зениту». Можно сорвать куш и года через три остаться никому не нужным»

Ну и правильно, не зря зенит называют кладбищем РПЛ, многим там ямы выкопана..
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин подтвердил, что мог перейти в «Зенит». Игрок сам предпочел остаться в Казани.
— А «Зенит»?
— Туда звали зимой 2019-го. Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани.
— Почему?
— Не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита».
— А деньги?
— Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш — и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую.
— Как Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», отреагировал на срыв переговоров?
— Спокойно. «Остаешься? Хорошо, работаем дальше». В Казани на меня никто не давил. Я не жалею, что отказал «Зениту». Уверен, в переходе минусов было больше, чем плюсов.
- На рынке Сорокин стоит 3 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ защитник провел 17 матчей.
- «Краснодар» в таблице идет третьим.