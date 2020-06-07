Сорокин: «Не жалею, что отказал «Зениту». Можно сорвать куш и года через три остаться никому не нужным»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин подтвердил, что мог перейти в «Зенит». Игрок сам предпочел остаться в Казани.

— А «Зенит»?

— Туда звали зимой 2019-го. Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани.

— Почему?

— Не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита».

— А деньги?

— Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш — и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую.

— Как Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», отреагировал на срыв переговоров?

— Спокойно. «Остаешься? Хорошо, работаем дальше». В Казани на меня никто не давил. Я не жалею, что отказал «Зениту». Уверен, в переходе минусов было больше, чем плюсов.